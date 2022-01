Contagi e morti, una giornata nera

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 95.198 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 12.751 casi positivi, così suddivisi: 3.847 in provincia di Bari, 1.580 nella provincia Bat, 1.111 in provincia di Brindisi, 2.196 in provincia di Foggia, 2.136 in provincia di Lecce, 1.726 in provincia di Taranto, 101 casi di residenti fuori regione, 54 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 18 decessi. I casi attualmente positivi sono 121.543; 714 sono le persone ricoverate in area non critica, 67 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 7.382.940 test; 561.676 sono i casi positivi; 432.980 sono i pazienti guariti; 7.153 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 194.132 nella provincia di Bari; 57.992 nella provincia Bat; 52.755 nella provincia di Brindisi; 87.788 nella provincia di Foggia; 85.074 nella provincia di Lecce; 78.164 nella provincia di Taranto; 4.122 attribuiti a residenti fuori regione; 1.649 di provincia in definizione.

Collegata all’emergenza pandemica è anche la gestione della scuola. Ed è di particolare rilevanza quindi la notizia pubblicata dall’agenzia Ansa. La scuola “sembra giudicare negativamente il merito della scelta”, fatta dai genitori di un liceale barese che hanno optato per la didattica a distanza, “di tutelare la salute del figlio in un periodo particolare come quello dell’anno scolastico 2020-2021”;“scelta, peraltro, effettuata nel rispetto delle rigorose, quanto discusse disposizioni emergenziali regionali in Puglia”. Sulla base di queste motivazioni il Tar Puglia ha accolto il ricorso di una famiglia barese, annullando la bocciatura decisa nel giugno 2021 dai docenti di un liceo linguistico nei confronti di uno studente del terzo anno. “La bocciatura scolastica subita dall’allievo – dicono i giudici nella sentenza – resta carente di motivazione e adottata in assenza di una ragionevole e adeguata valutazione di tutti gli elementi caratterizzanti l’anno scolastico 2020/2021, durante il quale l’allievo ha seguito le lezioni con la modalità della didattica digitale integrata”. La scuola, cioè, non avrebbe tenuto “conto delle oggettive difficoltà dell’anno scolastico, durante la fase più recrudescente dell’emergenza pandemica da Covid 19”.

Per il Tar “non si è considerato che le lezioni, come i corsi di recupero, non erano in presenza e, in un certo senso, si giunge a stigmatizzare il fatto che ‘la famiglia avrebbe optato per la Dad’, come elemento penalizzante nella valutazione dei docenti” Il Tar, prima di pronunciarsi nel merito con la sentenza, aveva già disposto la sospensione della bocciatura. Questo aveva consentito allo studente di cominciare il nuovo anno scolastico, a settembre 2021, iscrivendosi al quarto anno in un altro istituto superiore, “dove – rilevano i giudici – ha iniziato con sufficiente profitto un nuovo percorso scolastico, integrandosi in una nuova classe con nuovi compagni e nuovi docenti”. Vaccini: la campagna vaccinale in Asl Taranto ha registrato lunedì il totale di 4.883 dosi somministrate: 537 prime dosi, delle quali 241 pediatriche; 920 seconde dosi, delle quali 309 pediatriche; 3.426 dosi di richiamo. Nello specifico, a Taranto 678 dosi sono state somministrate presso la Svam, di cui 173 pediatriche, e 1.007 presso l’Arsenale della Marina Militare; 753 dosi a Grottaglie e 775 a Martina Franca. Per le dosi pediatriche, 241 sono state somministrate a Massafra. Sono state somministrate 730 dosi nelle farmacie abilitate; 80 in altre strutture sanitarie. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 593 dosi nei propri ambulatori, di cui 26 pediatriche, e 26 a domicilio.