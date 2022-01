Sparatoria in viale Magna Grecia, il pistolero non ricorda più nulla

L’interrogatorio di Leo Varallo, il 43enne che sabato ha sparato a due poliziotti dopo aver tentato di impossessarsi di una Porsche Cayenne. Ha detto di non ricordare cosa accaduto in quei momenti. L’indagato, difeso dall’avvocato Andrea Silvestre, è stato interrogato in carcere dal gip Francesco Maccagnano alla presenza del pubblico ministero Maria Grazia Anastasia. Dopo l’udienza di convalida si attende la decisione del gip.

