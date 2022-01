Un ragazzino sorpreso dalla Polizia con l’arma all’interno di un esercizio commerciale. È finito agli arresti domiciliari. Non si è fatta attendere la risposta delle forze dell’ordine all’agguato di sabato scorso in cui sono rimasti feriti due poliziotti. Raffica di controlli in varie zone della città di Taranto.

Tutti i particolari nell’edizione di oggi di Taranto Buonasera in distribuzione fin dal mattino. Per leggere subito online basta abbonarsi ad un prezzo lancio.