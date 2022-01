Riunione tra movimenti civici e partiti: “Al lavoro per programma e candidato sindaco”.

Definizione del programma e individuazione del candidato sindaco. Sono stati questi i temi al centro della nuova riunione, tenutasi ieri sera, tra i rappresentanti di tutte le liste elettorali riconducibili al “Patto per Taranto” (tra cui Patto Popolare, Idea Indipendente, Sds, Noi con l’Italia, Grande Taranto, Voltare Pagina ed altre liste riconducibili ad amministratori ed ex amministratori) ed a Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Orizzonte Italiano, Buona Destra ed At6.

“L’ obiettivo – spiegano – è quello di costruire una coalizione ampia, in vista delle prossime elezioni comunali di Taranto”. Tutti i partecipanti hanno condiviso “la volontà di costruire un progetto comune, competitivo ed ambizioso per elezioni nel capoluogo ionico”. Sono stati definiti i punti cardine necessari alla stesura del manifesto politico. Nei prossimi giorni, insieme ad altri movimenti civici che hanno mostrato interesse per il progetto politico, la coalizione tornerà a riunirsi per completare il programma elettorale ed individuare, in tempi brevi, il candidato sindaco.