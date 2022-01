Auto piomba sul gazebo di un bar, miracolo nella notte di Taranto

Solo un miracolo ha evitato che un incidente stradale finisse in strage. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte in via Liguria a Taranto: un tamponamento tra una Volvo ed una Punto si è concluso con una delle due auto che è piombata sul gazebo di un bar dove in quel momento non erano presenti clienti in quanto il locale aveva già chiuso. Se fosse avvenuto qualche ora prima staremmo a descrivere una tragedia

Un’ora più tardi, intorno all’una e 30 della notte tra sabato e domenica, altro tamponamento tra due auto in via Unità d’Italia. In questo caso si registra un ferimento, anche se non sembra si tratti di nulla di grave.

Si attende per entrambi gli incidenti la ricostruzione di dinamica e responsabilità da parte delle forze dell’ordine giunte sui luoghi dove si sono verificati i fatti.