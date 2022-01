Si è spento Franco Cigliola, giornalismo tarantino in lutto

Una vita spesa per il giornalismo. Ma anche per Taranto. Si è spento a 87 anni Franco Cigliola, a suo tempo redattore capo del Corriere del Giorno. Da tempo si era trasferito Forlì.

Franco Cigliola ha rappresentato per anni un punto di riferimento per tanti giovani giornalisti che si affacciavano a questo mestiere. Dopo il Corriere del Giorno è stato anche al Quotidiano e poi in centro Italia al Corriere dell’Umbria.

Alla famiglia del caro Franco le più sentite condoglianze dalla redazione, direzione e amministrazione di Taranto Buonasera.