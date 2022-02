Parco eolico, ecco la prima turbina

Avviate le operazioni di posizionamento della prima turbina (nella foto) di Beleolico al largo del molo polisettoriale. Lo rende noto Renexia, la società del Gruppo Toto attiva in Italia e negli Stati Uniti nelle energie rinnovabili, che sta realizzando a Taranto il primo parco eolico offshore in Italia e nell’intero Mediterraneo. L’impianto produrrà energia green per 60 mila Mwh, pari al fabbisogno annuo di 60 mila persone.

In termini ambientali vuol dire che, nell’arco dei 25 anni di vita prevista, consentirà un risparmio di circa 730mila tonnellate di Co2. La concessione di Beleolico prevede una durata di 25 anni e in questo arco di tempo il Gruppo Renexia si impegnerà affinché l’indotto porti vantaggi per il territorio anche in termini economici. Per le operazioni di manutenzione specializzata e trasporto, sia via marre che via terra, ci sarà infatti bisogno della collaborazione con imprese locali. Per la realizzazione di questo progetto, Renexia si è affidata alla fornitura della componentistica da importanti player internazionali. Tuttavia, l’obiettivo della società è quello di creare una filiera tutta italiana e poter agire in futuro, con forniture nazionali, contribuendo a creare una manifattura che oggi ancora non c’è.