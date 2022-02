Non votiamo la barbarie

Lo avevamo auspicato poco più di un mese fa alle prime avvisaglie di inaccettabili scompostezze: la campagna elettorale deve essere combattuta sui contenuti, sull’idea di città che si vuole proporre agli elettori, non a palate di fango e insulti.

Purtroppo – e non siamo ancora entrati nel vivo – la cosa ha già preso tutt’altra piega. Quando si arriva a paragonare un avversario politico all’Aids significa che si è smarrito il limite che distingue un consesso civile dalla barbarie. Se poi questo limite viene varcato nella bacheca di persona solitamente mite ed equilibrata e di non modesto livello culturale, già più volte consigliere comunale, vuol dire che siamo ben oltre la soglia di allarme. L’uso dei social fa prendere la mano e spesso presi dalla compulsività non ci si rende conto neppure di cosa si scrive e di quali messaggi devastanti e diseducativi vengono veicolati. Va detto che l’autore del post diffamatorio si è poi scusato chiarendo di non essere stato materialmente lui a scrivere quelle parole odiose e di averle poi rimosse.

È già un passo importante. Siamo ancora in tempo a frenare questo clima di odio e violenza verbale che si è andato spargendo da quando è stato sciolto il consiglio comunale. Sarebbe anzi di efficace esempio se i leader degli schieramenti prendessero pubblicamente le distanze da certa violenta animosità. Un altro auspicio che speriamo abbia miglior sorte. La scelta di civiltà degli elettori dovrebbe invece essere quella di non votare chi si esprime in termini così lesivi della dignità altrui.

Enzo Ferrari

Direttore Responsabile