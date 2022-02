Auto si schianta su una vettura parcheggiata e si ribalta. Le foto

Rocambolesco incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 15.30, in Viale Magna Grecia a Taranto. Il bilancio è di una donna trasportata in codice rosso in ospedale.

Ancora tutte da chiarire la dinamica e le cause dell’incidente. Da una prima ricostruzione sembra che la persona al volante di una Lancia Ypsilon abbia perso il controllo del mezzo finendo contro una Fiat 500 parcheggiata ai bordi della strada. Dopo l’impatto la Ypsilon si è capovolta terminando la sua corsa a centro strada.

Sul posto gli uomini del 118 e le forze dell’ordine.