“Non doversi procedere perchè il fatto non sussiste”: proscioglimento, da parte del gup militare di Napoli, per la tenente di vascello protagonista del ‘balletto’ messo in scena l’estate scorsa nella Scuola sottufficiali di Taranto dai giovani volontari che avevano appena prestato giuramento. Il video era diventato quindi virale su internet. L’accusa era quella di “concorso in disobbedienza continuata pluriaggravata”.