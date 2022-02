Spaccio tra calciatori, chieste 32 condanne

Condanna per trentadue imputati e proscioglimento per prescrizione per altri quattro. Sono queste in sintesi le richieste del pm nel processo “Last Game” scaturito dall’omonima operazione antidroga conclusa dai carabinieri della Compagnia di Massafra nel 2016. I fatti contestati sono piuttosto datati, risalgono ad una decina di anni fa, infatti il pubblico ministero ha preso atto dell’intervenuta estinzione del reato per prescrizione per alcuni imputati. L’inchiesta suscitò molto scalpore per il coinvolgimento di alcuni calciatori del Massafra dell’epoca e di altre società calcistiche militanti nei campionati minori. Giovani incensurati che, stando alla ricostruzione della Procura del capoluogo jonico, da consumatori si sono trasformati in spacciatori in quanto oltre a procacciarsi la dose personale di hashish o cocaina acquistavano anche quella per gli amici per poi cedergliela.

Di conseguenza sono finiti nella rete dei militari dell’Arma e arrestati insieme a presunti spacciatori di professione. Intercettazioni telefoniche in cui, secondo l’accusa, le sostanze stupefacenti venivano chiamate “birre”, “scarpe” o con altri nomi in codice e sequestri di diversi tipi di stupefacenti hanno scandito le indagini scaturite da altri intercettazioni effettuate nell’ambito di un’indagine su un’aggressione in un’area di servizio. Luoghi dello smercio erano soprattutto Massafra e Lido Azzurro. Nell’udienza del 3 febbraio la pubblica accusa ha tirato le conclusioni e al termine della requisitoria ha formulato le richieste di condanna che vanno da un massimo di otto anni per alcuni inquisiti, a quattro anni per la maggior parte, ad un minimo di due anni. Un altro imputato nella vicenda è stato condannato in un altro procedimento in cui ha fatto ricorso al patteggiamento della pena. Sarà il giudice ad esprimersi sulle richieste dell’accusa.