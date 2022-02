Prosegue la campagna vaccinale. Gli orari di apertura degli hub

Nella giornata di ieri, venerdì 4 febbraio, in Puglia sono stati effettuati 48.516 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 6.558 casi positivi, così suddivisi: 1.913 in provincia di Bari, 569 nella provincia Bat, 583 in provincia di Brindisi, 1.000 in provincia di Foggia, 1.700 in provincia di Lecce, 708 in provincia di Taranto, 54 casi di residenti fuori regione, 31 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 23 decessi. I casi attualmente positivi sono 109.756; 747 sono le persone ricoverate in area non critica, 66 sono in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 7.924.368 test; 631.733 sono i casi positivi; 514.671 sono i pazienti guariti; 7.306 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 215.248 nella provincia di Bari; 64.663 nella provincia Bat; 59.300 nella provincia di Brindisi; 98.557 nella provincia di Foggia; 100.344 nella provincia di Lecce; 86.940 nella provincia di Taranto; 4.629 attribuiti a residenti fuori regione; 2.052 di provincia in definizione. Intanto prosegue la campagna vaccinale anticovid.

TARANTO

I dati relativi alla campagna vaccinale di ieri riportano 4.054 dosi totali di vaccino somministrate, delle quali 389 prime dosi, 1.219 seconde dosi e 2.446 richiami. In particolare: 472 dosi a Martina Franca, 371 dosi presso l’Arsenale della Marina Militare, 190 dosi a Ginosa e 225 dosi a Grottaglie, 746 dosi a Manduria, 673 dosi presso la SVAM a Taranto. Inoltre, 26 dosi presso altre strutture sanitarie, 741 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 44 dosi a domicilio per pazienti fragili, 566 dosi nelle farmacie abilitate. Per quanto riguarda invece l’apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana per gli over 12, l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo da lunedì 7, mercoledì 9, venerdì 11 e sabato 12 febbraio dalle 9 alle 14, mentre martedì 8 e giovedì 10 febbraio dalle 9 alle 17; l’hub presso la SVAM sarà aperto da lunedì 7 a giovedì 10 febbraio dalle 09 alle 14; l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate martedì 8 febbraio dalle 9 alle 17, venerdì 11 febbraio dalle 9 alle 14; il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo lunedì 7 febbraio dalle 9 alle 17, venerdì 11 febbraio dalle 9 alle 14; a Manduria, hub operativo per le prenotazioni martedì 8 e giovedì 10 febbraio dalle 9 alle 17; a Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 7 febbraio dalle 9 alle 14 e giovedì 10 febbraio dalle 9 alle 17; il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile mercoledì 9 febbraio dalle 9 alle 17, venerdì 11 e sabato 12 febbraio dalle 9 alle 14.

Negli hub vaccinali sono programmate anche sedute vaccinali pediatriche, in sessioni dedicate unicamente ai bambini di 5-11 anni. L’accesso agli hub nelle sedute pediatriche è possibile esclusivamente previo prenotazione della prima dose e su appuntamento specifico per la seconda dose, ad eccezione degli eventi open a sportello. A Taranto, l’hub alla SVAM sarà operativo da lunedì 7 a giovedì 10 febbraio, dalle 14 alle 18. Per le vaccinazioni pediatriche, gli hub di Ginosa e Grottaglie saranno operativo giovedì 10 febbraio, dalle 14 alle 18. L’hub di Manduria sarà operativo per i piccoli mercoledì 9 febbraio, dalle 14 alle 18, mentre Martina Franca martedì 8 dalle 14 alle 18. A Massafra, infine, i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni potranno vaccinarsi lunedì 7 febbraio, dalle 14 alle 18. Vaccinazioni pediatriche senza prenotazione a Porte dello Jonio, hub con accesso in auto, che sarà operativo sabato 12 febbraio dalle 9 alle 13.

BARI

La campagna vaccinale anti-Covid continua ad esprimere un livello di somministrazioni elevato: quasi 8mila dosi ieri, circa 58mila negli ultimi sette giorni. Nel complesso sono stati erogati 2 milioni e 908.587 vaccini, di cui 1 milione 114.396 prime dosi, 1 milione e 47.878 seconde e 746.313 terze dosi. Risultati confortanti arrivano proprio dal capitolo dei richiami, da eseguire almeno a quattro mesi di distanza dal completamento del ciclo. L’85% dei residenti over 12 ha ricevuto la dose “booster”, con una fortissima adesione degli over 50, coperti al 93%. La percentuale più alta in assoluto, il 96%, è stata raggiunta dagli ultraottantenni, seguiti dalla fascia 70-79 (94%), dai 60-69enni (94%) e dal target 50-59 anni (90%). Si conferma particolarmente sostenuta anche l’adesione della fascia pediatrica. Più di 41mila bambine e bambini di Bari e provincia tra 5 e 11 anni, pari al 54% del totale, hanno fatto la prima dose e il 32% è già protetto con doppia dose, rispettivamente 21 e 16 punti oltre la copertura registrata a livello nazionale. Percentuali ancora più elevate nella città di Bari, che fa segnare un’adesione record: 56% per la prima dose e il 34% per il ciclo completo.

BAT

Sono 400 le vaccinazioni riservate agli adulti programmate per domani a Margherita di Savoia dalle 8,30 alle 12,30 (disponibili ancora 100 posti) mentre domenica sempre alla stessa ora sarà dato spazio ai bambini con prime e terze dosi

FOGGIA

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti Covid 1.307.175 dosi. Sono 280.125 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 8.466 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 314.517 persone. Sale la copertura vaccinale anche tra i più giovani. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 11.681 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 40.443 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni. Nelle mattinate di lunedì 7 febbraio e mercoledì 9 febbraio prossimi, la Asl ha organizzato presso l’hub di Apricena “Casa Matteo Salvatore” due open day dedicati alla popolazione di età superiore a 12 anni. Sarà possibile accedere senza prenotazione dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Per ogni giornata saranno disponibili 120 dosi di vaccino. Dall’inizio della campagna vaccinale al 28 gennaio 2022, presso gli Ambulatori della Uoc Igiene universitaria dell’Ospedale D’Avanzo, sono state eseguite 106.657 vaccinazioni anti-Sars-CoV-2/Covid-19: 40.357 prime dosi, 39.353 seconde dosi e 26.947 terze dosi/richiami. In 13 mesi di ininterrotta attività, sono stati vaccinati 16.272 operatori sanitari (5.755 prime dosi, 5.614 seconde dosi e 4.903 booster), 15.819 soggetti estremamente vulnerabili (6.117 prime dosi, 5.983 seconde dosi e 3.719 terze dosi/richiami), 3.246 loro conviventi (1.430 prime dosi, 1.311 seconde dosi, 505 dosi di richiamo), 2.998 operatori scolastici e universitari (1.451 prime dosi, 954 seconde dosi, 593 booster). Sono stati immunizzati 21.751 adulti di 60 e più anni (5.554 prime dosi, 7.157 seconde dosi, 9.040 booster), 39.839 adulti tra 20 e 59 anni (16.975 prime dosi, 15.479 seconde dosi, 7.385 booster), 6.402 ragazzi tra 12 e 19 anni (2.803 prime dosi, 2.797 seconde dosi, 802 booster) e 330 bambini tra 5 e 11 anni (272 prime dosi, 58 seconde dosi).

LECCE

Dall’inizio della campagna vaccinale sono 1.703.003 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 644.500 prime dosi, 615.396 seconde dosi, 21.336 monodose. A quota 421.771 le terze dosi con una copertura del 34% nella fascia 12-19, del 42% nella fascia 20-29, del 45% nella fascia 30- 39, del 54% nella fascia 40-49, 59% nella fascia 50-59, 69% nella fascia 60-69, 75% nella fascia 70-79, 75% nella fascia 80-89, 55 negli over 90. Prosegue la campagna vaccinale con 5482 dosi somministrate ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale. BRINDISI Nella Asl di Brindisi, ieri, sono state somministrate circa 2.000 dosi di vaccino anti Covid e fra queste 178 nell’ospedale Perrino a Brindisi, 111 da Conforama a Fasano, 110 nella palestra della scuola Falcone di Mesagne, 274 nel palazzetto dello sport di Ceglie Messapica, 286 nel pressostatico di San Vito dei Normanni, 191 nella struttura tensostatica di Oria, 135 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana. Sono state 9 le vaccinazioni a domicilio effettuate dalla Asl e 148 quelle in ambulatorio a cura dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni pediatriche, nella giornata di ieri, sono state 149.