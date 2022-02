Rinaldo Melucci: «Che significa “cambiare modello economico”?». Il video

«Solo qualche anno fa, quando mi spesi per i primi approdi crocieristici e iniziai ad aprire una breccia nel panorama portuale saturato dalla grande industria, pochi in città credevano in questa potenzialità, nell’attrattività turistica del nostro scalo. Oggi Taranto è tra gli itinerari di Msc Crociere per la rotta estiva del Mediterraneo 2022. Insieme all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, abbiamo trasformato il porto in un motore di sviluppo e ora la città ha una nuova vocazione economica. Dobbiamo esserne orgogliosi, è un successo che otteniamo con il coraggio e l’impegno di tutta la comunità, per questo voglio condividere con voi qualche dato a riguardo in questo video».

Così il Sindaco uscente di Taranto Rinaldo Melucci.

Di seguito il video: