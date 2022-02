«Turismo, ora bisogna saper fare sistema»

Neanche il tempo di ricevere la delega che Gianfranco Lopane, appena nominato assessore regionale al turismo, è già pienamente immerso nel suo nuovo lavoro. «Ho già tenuto alcuni tavoli di confronto con gli operatori», dice a Taranto Buonasera. Prima di entrare nel merito di quelle che saranno le sue strategie in una regione che del turismo ha fatto da anni una delle principali leve di sviluppo, l’assesasore Lopane ci tiene a una sottolineatura politica: «Per me è un onore entrare nel governo regionale e per questo ringrazio il presidente Emiliano e la lista “Con” che aveva perso una postazione in giunta dopo le dimissioni di Pierluigi Lopalco. Con la mia nomina è stato riequilibrato il peso politico della nostra lista, che alle scorse elezioni era stata quella con il secondo maggior numero di consensi».

Assessore, la sua nomina arriva nel momento in cui la pandemia sembra finalmente nella curva discendente proprio mentre si prepara la stagione estiva.

È un momento storico importante, questa coincidenza di eventi è utile per agganciare la ripresa delle attività dopo due anni di enormi sofferenze. Bisogna andare di corsa, anche se va detto che la Puglia persino negli anni del Covid ha tenuto bene; gli osservatori stranieri la considerano una delle mete internazionali più ambite. Questo grazie al significativo lavoro di chi mi ha preceduto negli ultimi quindici anni. Ora però vogliamo tornare ai numeri del 2019.

Ha detto che bisogna andare di corsa. Quali sono i primi atti che intende compiere?

Vogliamo essere pronti già a Pasqua, tenendo presente che gli operatori vengono da momenti difficili, nonostante, come detto, i numeri siano stati significativi anche negli ultimi due anni. Però oggi la situazione eocnomica generale è difficile. Al Covid si è infatti aggiunta la crisi energetica. Poi ricordo che l’anno scorso c’e rano difficoltà a reperire personale specializzato, per cui abbiamo necessità di puntare su una formazione di qualità e pensare ai trasporti e alla accessibilità. La delega al turismo è molto trasversale perché comprende competenze che vanno dagli incentivi alle imprese, ai trasporti e all’ambiente. Come detto, abbiamo già avviato una serie di confronti con gli operatori.

A Taranto il turismo è una delle risposte alla necessità di diversificazione produttiva. Di cosa ha bisogno la nostra provincia?

Innanzitutto va detto che l’offerta legata alle marine, sia nel versante occidentale che in quello orientale, è una realtà. Anzi, abbiamo problemi di saturazione. Il capoluogo negli ultimi anni ha saputo sviluppare iniziative interessanti e attrattive, penso agli scali crocieristici e a eventi come la SailGp. In prospettiva ci sono i Giochi del Mediterraneo. Più in generale, oggi il territorio provinciale ha degli attrattori importanti: ad esempio i cammini, e le ciclovie che riscuotono il favore di viaggiatori che vengono nelle nostre strutture alla ricerca di quel turismo esperenziale che siamo in grado di offrire. Tutte queste risorse, però, vanno messe a sistema in modo da creare un modello turistico unico come è nel Gargano, nel Salento, nella Valle d’Itria. È fondamentale costruire una strategia comune, ma sempre sotto l’egida del brand Puglia, già riconoscibile al di fuori dei nostri confini. Un modello turistico di questo tipo può colmare le lacune di settori economici in crisi, come la grande industria.

Per finire, un pensiero sulla “sua” Laterza, altra terra ricca di risorse ideali per sviluppare economia turistica.

A Laterza siamo stati antesignani di questo nuovo modello di turismo con il piano strategico nel quale si parla già di turismo esperenziale. La produzione di ceramica? Può avere una valenza ancora più grande se insieme a Grottaglie e a Cutrofiano si realizza un sistema della ceramica pugliese. La logica del campanile è superata, le stesse linee dell’Unione Europea ce lo impongono. Bisogna mettersi a sistema e nel bilancio di previsione ci sono risorse per itinerari che attraversano più territori: un esempio è quello delle chiese e delle cattedrali; un altro è quello della civiltà rupestre che attraversa Laterza, Ginosa, Mottola, Castellaneta. La chiave di volta è saper stare insieme.

Enzo Ferrari

Direttore responsabile