Travolto da una moto pirata, è morto in ospedale

Non ce l’ha fatta l’82enne travolto da una moto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali. Troppo gravi le ferite riportate in quel tragico volo che lo ha visto sbalzato per aria per oltre 10 metri.

Il fatto risale allo scorso 2 febbraio, in via Orsini, nel quartiere Tamburi. Secondo quanto si poteva vedere attraverso i video di sorveglianza della zona, l’uomo stata attraversando all’incrocio tra via Orsini e via Verdi, quando è sopraggiunta una moto che lo ha sbalzato in aria facendolo rovinare a terra. L’uomo venne portato subito al SS: Annunziata, dove ha resistito 3 giorni, prima di cedere alla gravità delle ferite. Ancora ricercato l’uomo alla guida della moto che non si è neanche fermato a prestare soccorso.