Coronavirus, in Puglia 9.289 nuovi casi e 33 decessi. Il confronto con un anno fa

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 56.629 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 9.289 casi positivi, così suddivisi: 2.603 in provincia di Bari, 735 nella provincia BAT, 763 in provincia di Brindisi, 1.465 in provincia di Foggia, 2.438 in provincia di Lecce, 1.199 in provincia di Taranto, 55 casi di residenti fuori regione, 31 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 33 decessi, di cui 20 relativi alle ultime 24 ore e 11 riferiti ai giorni precedenti

I casi attualmente positivi sono 104.866; 732 sono le persone ricoverate in area non critica, 67 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 8.107.821 test; 654.782 sono i casi positivi; 542.561 sono i pazienti guariti; 7.355 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 221.792 nella provincia di Bari; 66.568 nella provincia BAT; 61.316 nella provincia di Brindisi; 102.061 nella provincia di Foggia; 106.326 nella provincia di Lecce; 89.788 nella provincia di Taranto; 4.794 attribuiti a residenti fuori regione; 2.137 di provincia in definizione.

Anche oggi forniamo i dati della pandemia riscontrati esattamente nello stesso giorno di un anno fa, in modo che ciascuno si possa fare una idea compiuta dell’andamento del contagio e dell’efficacia dei vaccini.

Covid, contagi e decessi di un anno fa

Lunedì 8 febbraio 2021 in Puglia, sono stati registrati 3.583 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 377 casi positivi: 142 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto. 7 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 23 decessi.