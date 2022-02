Travolto e ucciso da una moto, individuato il “pirata”

Individuato e denunciato a piede libero il presunto responsabile della morte dell’anziano che era stato travolto da uno scooter in via Orsini, al rione Tamburi. Da quel che si apprende si tratterebbe di un giovane del ’93, residente nello stesso quartiere. La moto è stata sequestrata. A individuare il responsabile, grazie anche alle telecamere di sorveglianza, sono stati Carabinieri e Polizia Municipale. I fatti risalgono a mercoledì scorso. Il poveretto, 82 anni, stava attraversando la strada quando è stato travolto da una moto con a bordo due persone e sbalzato per una decina di metri. Gli investitori erano poi fuggiti senza prestare soccorso. L’anziano è poi morto a distanza di alcuni giorni.