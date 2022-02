Milleproroghe e fondi per le bonifiche, stop agli emendamenti

Stop agli emendamenti che chiedevano l’abrogazione di quanto previsto dall’articolo 21 del decreto Milleproroghe. Si tratta dell’articolo che trasferisce dalle bonifiche agli interventi di decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico 575 milioni del patrimonio “destinato” di Ilva in amministrazione straordinaria. Nelle commissioni alla Camera, dove il provvedimento è in discussione in vista del successivo passaggio in Aula dell’insieme del testo, i relatori Torto (M5S) de Bordonali (Lega), hanno chiesto e ottenuto di accantonare gli emendamenti soppressivi dell’articolo 21. Il Governo ha espresso parere conforme.

Il “patrimonio destinato” è quello costituito dal miliardo di euro che Riva avevano trasferito all’estero. Il trasferimento di quelle risorse dalle bonifiche alla decarbonizzazione aveva suscitato polemiche trasversali a tal punto che emendamenti per cancellarne il contenuto erano stati presentati da deputati di Pd, M5S, Forza Italia, Leu, Italia Viva, Misto. Il viceministro del Mise, Gilberto Pichetto Fratin, ha invece difeso la norma affermando che la decarbonizzazione della produzione dell’acciaio integra e completa gli interventi ambientali in corso. Dopo lo stop agli emendamenti la relatrice Daniela Torto (M5S) ha dichiarato: «Non è corretto suggerire che gli emendamenti soppressivi al suddetto articolo siano stati accantonati per un ripensamento politico. L’unica ragione dell’accantonamento sta nella necessità condivisa da forze parlamentari e governo di approfondire un tema così delicato, ma la posizione in merito del M5S non è mai cambiata».