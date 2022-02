Taranto, «Adesso dobbiamo riscattarci»

“Un’immediata occasione di riscatto. Il gruppo sta bene, con la testa giusta, con la voglia di reagire”. E’ un precetto orgoglioso, quello con cui Giuseppe Laterza, allenatore del Taranto, esordisce alla vigilia del duello con la Virtus Francavilla vicecapolista, sul quale si accenderanno i riflettori dello stadio Iacovone stasera, sabato 12 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 21.00.

“Un bel derby, contro una squadra che sta operando benissimo e non rappresenta assolutamente una sorpresa per me- commenta il tecnico rossoblu- Dobbiamo migliorare dopo la sconfitta, è arrivato anche per noi il momento di esibirci al cospetto di un’affascinante cornice di pubblico, un aspetto importante in tale frangente di campionato. Recuperiamo tutti, a parte Granata e lo squalificato Labriola”. Cedere le armi nel feudo del Monterosi Tuscia ha generato una sorta di atipica destabilizzazione nell’immaginario collettivo ionico, persino enfatizzata al cospetto di una quota in classifica rassicurante: “In queste ultime prestazioni, alla mia squadra è mancato un pizzico di attenzione negli episodi a sfavore, che hanno prodotto risultati che ci stanno stretti soprattutto nelle partite in casa- analizza- Contro i laziali abbiamo iniziato con due ottime occasioni per siglare il vantaggio, invece due erroracci, due marcature perse ci hanno puniti, influendo sulla scarsezza di tranquillità nel secondo tempo, testimoniata da un’espulsione e da un rigore evitabilissimo”.

“Il Taranto riesce sempre a combattere, ad essere vivo- continua- Secondo me, la squadra ha concesso poco in questi ultimi incontri, ha costruito tanto, è stata sfortunata nel colpire legni o sbagliare dal dischetto, annovera salvataggi sulla linea. Le ingenuità sono state commesse in entrambe le fasi di possesso e non possesso palla”. “I risultati sono stati compromessi, nel percorso intrapreso dal riavvio del torneo- puntualizza- Sicuramente siamo rammaricati: non abbassiamo la testa ma continuiamo a credere nel nostro lavoro, cercando di diminuire la percentuale d’errore, aumentando invece la concentrazione”. Ermetico sulle strategie da applicare contro i biancazzurri di Roberto Taurino: “ La Virtus Francavilla riesce a ruotare bene i tre di centrocampo, portando anche un uomo sotto punta, costruendo a due, tre più due: sarà una partita dura sotto il profilo tattico- confida Laterza- Dobbiamo essere molto attenti, perché i nostri avversari sono molto bravi a spostarti dietro la linea. Durante la partita, oppure dall’inizio, stiamo valutando anche la possibilità di giocare con un centrocampo a tre”.

Ed è proprio il reparto nevralgico ad aver avvicendato due protagonisti, poiché l’esperto Davide Di Gennaro ha firmato un accordo col sodalizio ionico, compensando la separazione improvvisa dall’argentino Bellocq: “Davide è arrivato e sta bene fisicamente, si è sempre allenato, anche se a Bari ha giocato meno nell’ultimo periodo- spiega mister Laterza- Sicuramente ci offrirà una grande mano, devo ancora decidere se dall’inizio oppure a partita in corso. In un centrocampo a tre, lui può ricoprire il ruolo del play, nel 4-2-3-1 può anche operare sotto punta come trequartista”. Un messaggio intriso di emozione è dedicato a Franco Bellocq, un neofita dei palcoscenici calcistici italiani, nel quale Giuseppe Laterza aveva confidato molto: “Purtroppo ci ha dovuto lasciare per un problema familiare, è stato costretto a tornare in Argentina. Mi è dispiaciuto tanto, perché il ragazzo ha rifiutato tutte le offerte durante la sessione di calciomercato per rimanere a Taranto e condividere l’esperienza col gruppo. Da grande uomo qual è, ha pensato prima alla sfera personale che alla professione: ho dovuto accettare questa scelta”- La catena di destra è stata spesso tormentata dalle metamorfosi della sua composizione: cosa assicura, in termini di assortimento per l’incarico di esterno alto, la selezione fra la continuità di Mastromonaco, l’originalità del neo acquisto Manneh e la maturità del ripristinato Pacilli? “Sin dall’inizio dell’anno, la catena di destra è sempre stata sottoposta ad una variazione totale: per motivi di infortuni o di gestione degli under, ci siamo ritrovati a dover cambiare tante volte l’interprete- ripercorre le tappe lo stratega rossoblu- Non mi dispiace, perché tutti coloro che hanno giocato si sono fatti trovare pronti. Mastromonaco ne è l’esempio: un ragazzo finito fuori lista, rientrato si è preso la maglia e la posizione, non l’ha più lasciata, ha interpretato il ruolo nel modo giusto”.

“In questo momento, nel 4-2-3-1, dobbiamo valutare anche l’andamento under, perché la nostra società ha accolto il progetto del minutaggio: Mastromonaco sta operando in maniera impeccabile-puntualizza- Manneh si è integrato bene, domenica scorsa ha disputato una buona gara: da lui mi aspetto molto di più, perché nell’uno contro uno è intraprendente, ha velocità, ha gamba, quindi deve garantire la propensione a rientrare ed andare al tiro. Pacilli l’abbiamo reintegrato anche dal punto di vista mentale: le tante voci di mercato l’avevano messo da parte, però adesso è con noi. Sta bene, potrà elargire il suo contributo nel 4-2-3-1, piede opposto con Versienti terzino. Può giocare anche sotto punta, è un ruolo che ha ricoperto in precedenza nella sua carriera”.

Roberto Taurino, tecnico del Francavilla, ha lodato la razionalità della compagine ionica in materia di contenimento: “Un’analisi che ho sentito spesso, ma il Taranto sa aggredire alto l’avversario, cerca di impostare la manovra in base alle proprie qualità-replica Laterza- Interpretare bene la fase di non possesso significa dover correre tanto, dover coprire sempre palla con le distanze giuste: è un merito al lavoro dei ragazzi. Ma penso che il Taranto sia anche altro”. “Quello biancazzurro è un gruppo di qualità, coordinato da uno staff competente ed allestito da una società che vanta un programma lungimirante”. Immancabile l’appello agli appassionati ionici: “Al nostro popolo rossoblu chiedo di stare vicino alla squadra, di mantenere l’entusiasmo mostrato sinora, perché questi ragazzi non molleranno mai- chiosa- Comprendo il rammarico dell’intera città per i punti persi. Testa alta, petto in fuori: bisogna lavorare con la determinazione che ci ha sempre contraddistinto”.

Alessandra Carpino