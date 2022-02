Covid, in 24 ore più guariti che contagiati. Vaccini, nuovo sprint

Nuovi positivi in calo, come pure i decessi che però restano ancora molti; resta importante anche il dato relativo ai ricoveri. L’ultimo bollettino regionale sulla pandemia dice infatti che nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 45.270 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 4.952 casi positivi, così suddivisi: 1.332 in provincia di Bari, 385 nella provincia Bat, 445 in provincia di Brindisi, 827 in provincia di Foggia, 1.340 in provincia di Lecce, 578 in provincia di Taranto, 33 casi di residenti fuori regione, 12 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 14 decessi. I casi attualmente positivi sono 100.528; 745 sono le persone ricoverate in area non critica, 68 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 8.235.298 test; 670.456 sono i casi positivi; 562.520 sono i pazienti guariti; 7.408 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 226.098 nella provincia di Bari; 67.691 nella provincia Bat; 62.796 nella provincia di Brindisi; 104.676 nella provincia di Foggia; 110.426 nella provincia di Lecce; 91.670 nella provincia di Taranto; 4.890 attribuiti a residenti fuori regione; 2.209 di provincia in definizione.

Questo, mentre il primo trattamento domiciliare con pillola antivirale Paxlovid in Puglia è stato prescritto dal reparto di malattie infettive del Policlinico di Bari. Il farmaco è stato indicato per una donna di 25 anni della provincia di Bari, affetta da linfoma di Hodgkin e positiva al Covid, che proprio in ragione della sua fragilità avrebbe avuto un alto rischio di sviluppare una forma grave della malattia. La richiesta è stata inviata dal medico di medicina generale nei primissimi giorni dall’esordio dei sintomi al centro clinico del Policlinico che ha valutato i criteri di eleggibilità della paziente. Il medico specialista ha effettuato la prescrizione sul registro Aifa e richiesto il farmaco alla farmacia dell’ospedale “Di Venere”, indicato dalla Regione Puglia come magazzino centralizzato su scala regionale. “Finalmente abbiamo a disposizione una molecola che, in base alle stime dei trial previsti dalla legge, promette un’efficacia vicina al 90% nella riduzione delle ospedalizzazioni di pazienti fragili affetti da Covid. Vedremo come andrà l’impiego sul campo”, spiega la professoressa Annalisa Saracino, direttrice dell’unità operativa di Malattie infettive del Policlinico di Bari. “Abbiamo sperimentato con buoni risultati la collaborazione con i medici di medicina generale già per la somministrazione dei monoclonali – prosegue – e siamo fiduciosi che anche per questa terapia domiciliare ci sia la stessa sinergia. Questo farmaco va gestito con appropriatezza in quanto contiene una molecola, il ritonavir, che conosciamo bene per averla già usata in diverse infezioni virali: può interagire con altri farmaci e sarà quindi importante conoscere bene la storia clinica del paziente”.

L’altra grande arma contro il Covid, e che agisce sulla prevenzione, resta ovviamente il vaccino. La campagna vaccinale nella provincia di Taranto nella giornata di giovedì 10 febbraio ha registrato 1.974 dosi totali di vaccino somministrate: 162 sono prime dosi, di cui 88 pediatriche, 858 seconde dosi, di cui 501 pediatriche, e 954 richiami. In particolare, 264 dosi presso l’Arsenale della Marina Militare, 324 dosi presso l’hub alla Svam a Taranto, 139 dosi a Ginosa, 198 dosi a Grottaglie, 251 dosi a Manduria, 194 dosi a Martina Franca. Inoltre, 279 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 10 dosi a domicilio per pazienti fragili, 274 dosi nelle farmacie abilitate, 41 dosi in altre strutture. A partire da oggi, sabato 12 febbraio, negli hub vaccinali della provincia di Taranto, durante le sedute dedicate agli adulti, le persone che hanno già compiuto 18 anni potranno accedere alla vaccinazione anti-covid anche senza prenotazione.

L’accesso libero, “a sportello”, sarà possibile per le prime dosi, le seconde dosi e le dosi booster, fino a esaurimento delle disponibilità giornaliere. Il vaccino somministrato sarà Moderna. Riportiamo il calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana, già inviato nel precedente comunicato. Hub vaccinazioni over12 (sarà possibile l’accesso anche senza prenotazione): l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo lunedì 14, mercoledì 16, venerdì 18 dalle 9 alle 14, mentre martedì 15 e giovedì 17 febbraio dalle 9 alle 17; l’hub presso la Svam sarà mercoledì 16 febbraio dalle 9 alle 14; l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate martedì 15 febbraio dalle 9 alle 17; il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo mercoledì 16 febbraio dalle 9 alle 14; a Manduria, hub operativo per le prenotazioni giovedì 17 febbraio dalle 9 alle 17; a Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 14 febbraio dalle 9 alle 14; il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile venerdì 18 febbraio dalle 9 alle 14. Negli hub vaccinali le sedute vaccinali pediatriche dedicate ai bambini di 5-11 anni sono programmate secondo il seguente calendario. A Taranto, l’hub alla Svam sarà martedì 15 e giovedì 17 febbraio, dalle 9 alle 18. Per le vaccinazioni pediatriche, l’hub di Ginosa è aperto giovedì 17 febbraio dalle 14 alle 18; l’hub di Grottaglie operativo martedì 15 e giovedì 17 febbraio, dalle 14 alle 18. L’hub di Manduria sarà operativo per i piccoli mercoledì 16 febbraio, dalle 10 alle 15, mentre Martina Franca martedì 15 dalle 14 alle 18. A Massafra, infine, i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni potranno vaccinarsi lunedì 14 febbraio, dalle 10 alle 15 e martedì 15 dalle 14 alle 18. Per gli accessi pediatrici, è necessaria la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore e la delega nel caso in cui non si possa accompagnare personalmente i propri figli.