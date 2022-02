In una intervista, il medico Pasquale Bacco, l’ex profeta dei negazionisti che tenne un comizio in Piazza Immacolata, confessa di provare sensi di colpa per le persone morte anche a causa della sua propaganda e rivela il giro di soldi milionario che ruota intorno ai no vax.

