Bacco, il medico no vax pentito: «Siamo stati dei bastardi»

Nemmeno il tempo di gridare al complotto per la morte del professor Luc Montagnier, che per i No Vax è arrivata una doccia fredda senza precedenti. Sulla morte del Nobel dalle bacheche dei più sfrenati negazionisti sono esplose le più bizzarre ipotesi, finanche quella che lo scienziato sarebbe stato ammazzato da quella oscura entità che è Big Pharma. Perché? Perché no vax e perché Montagnier – queste le teorie cospirazioniste che girano in rete – sarebbe stato prossimo a testimoniare ad un fantomatico processo Norimberga 2. Deliri da tso. Se solo i complottisti avessero alzato gli occhi dalle loro bacheche e sfogliato il più “banale” Corriere della Sera, avrebbero invece letto una intervista che segna un colpo durissimo al complottismo negazionista. Ricordate Pasquale Bacco? A Taranto lo abbiamo conosciuto in una fredda sera di ottobre di due anni fa, in Piazza Immacolata. Eravamo nel pieno della tragedia, ma un gruppo di commercianti volle organizzare una manifestazione di protesta contro le chiusure forzate. Bacco, allora idolo dei negazionisti, fu accolto come una star. Lui seppe arringare la folla con parole che strapparono applausi entusiasti e liberatori: «Questo virus non ha ucciso nessuno, è una grande invenzione, le mascherine non servono a un c…». E giù duro contro i suoi colleghi medici, quelli che invece di essere nelle piazze a fare comizi erano nelle corsie d’ospedale a curare i malati di Covid e, purtroppo non di rado, a perdere essi stessi la vita. Ebbe parole anche contro le forze dell’ordine, quella sera, Bacco. E al termnine del comizio non gli bastò la commovente e rabbiosa reazione di un operatore televisivo che gli sbattè in faccia la foto di un amico appena ucciso dal virus. Fu talmente delirante la performance del medico allora negazionista che gli stessi organizzatori, che pure lo avevano annunciato con grande enfasi, il giorno dopo si videro costretti a scuse imbarazzate. E oggi? Ecco la clamorosa conversione: da negazionista a revisionista.

Una conversione della quale si era avuto sentore già nei mesi scorsi. Il dottor Bacco – sospeso dall’Ordine dei Medici – nel frattempo si è vaccinato. E si è pentito. Un pentimento maturato quando ha visto morire un ragazzo di 29 anni, un suo fan che nel telefonino conservava i video degli infuocati comizi che Bacco teneva nelle piazze d’Italia. «Quella morte me la sento come una mia colpa», dice nell’intervista al Corriere del Mezzogiorno, pubblicata sulla versione online del Corriere della Sera. Bacco non solo è pentito, ma ha svelato anche interessanti retroscena del mondo no vax: «Conosco tutti i meccanismi interni, dal linguaggio che bisognava usare al sistema delle donazioni, alle associazioni. Per questo ora mi temono e mi vorrebbero morto». Bacco spiega che quella no vax è una fede, una religione, e chi se ne fa profeta, come lui, viene considerato «un dio». E se diventi un dio puoi chiedere tutto: «Per una visita potevo chiedere qualsiasi cifra. Come me, tanti professionisti».

E qui Bacco alza il velo sul business che si è acceso dietro lo sfruttamento del mondo no vax: «Ci sono avvocati che chiedono decine di migliaia di euro per ricorsi che già sanno essere perdenti. Uno, ad esempio, ha fatto 8 class action ed è diventato milionario sulla paura dei no vax». E ancora: «Class action, web, fondazioni, clienti per tutti, dai medi ci ai ristoranti. Per questo c’è tanta gente che è terrorizzata che questa cosa finisca». Insomma, intorno ai no vax, alle loro paure, ai deliri cospirazionisti si è creato un giro d’affari milionario. Questo spiega perché il complottismo viene alimentato e si autoalimenta: produce soldi. «Le associazioni che fanno riferimento ai no-vax – rivela ancora Bacco – hanno conti in banca con 400mila euro. Le donazioni sono tantissime. Basta guardare di chi sono e chi le presiede per capire tutto». Di più: «Noi venivamo formati su cosa dire, e non dall’ultimo arrivato, ma da chi aveva diretto telegiornali nazionali». Insomma, le folle di complottisti, alla fine fine, sono vittime sì di un complotto, ma non quello ordito da Big Pharma. Sono vittime dei loro stessi deliri e delle loro paure, sono vittime di chi, come riferisce il medico no vax pentito, sulle loro teste si sta arricchendo non con i vaccini ma soffiando sulla paura alimentata nei confronti dei vaccini.

Oggi Bacco confessa di sentire sulla coscienza il peso delle persone morte inseguendo i profeti del negazionismo, quelli che «le bare di Bergamo erano tutte vuote». Ora Pasquale Bacco è un altro uomo. Da quel delirio del quale è stato feroce protagonista prende le distanze: «Siamo stati veramente dei grandissimi bastardi, non mi nascondo, questa è la verità. Un giorno dovremmo rendere conto di queste cose. Purtroppo. Per questo ho chiesto perdono a tutti, ma quel perdono non serve a nulla». Amen.

Enzo Ferrari

Direttore responsabile