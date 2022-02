Il Taranto frena la Virtus Francavilla: 0-0 sotto i riflettori dello stadio Iacovone

La prima vittoria dell’anno solare per i rossoblu può attendere. Sotto i riflettori del gran gala calcistico di sabato, il Taranto riprende la marcia dopo la battuta d’arresto nel feudo del Monterosi Tuscia e costringe l’ambiziosa e quotata Virtus Francavilla al pareggio, il terzo consecutivo per la compagine ionica fra le mura amiche dello stadio “Iacovone” dalla ripresa del torneo successiva al mese di sosta obbligata. La sfida con i biancazzurri di Roberto Taurino termina a reti inviolate, all’insegna di un equilibrio in cui l’intuito realizzativo sotto porta è limitato, l’esplosione della qualità sinergica ed individuale da entrambe le parti è spesso moderata dall’organizzazione della fase di contenimento.

Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, si affida alla continuità tattica: nel 4-2-3-1 di base incastona quattro elementi diversi rispetto alla sfida in terra viterbese, ovvero Ferrara sul lato mancino di retroguardia; Civilleri, rientrante da squalifica, al fianco di Marsili nel tandem mediano; Mastromonaco sull’esterno destro del trittico dei trequartisti, mentre Santarpia rappresenta la compensazione immediata per Falcone, costretto ad abdicare dalla contesa previo risentimento muscolare accusato nel periodo di riscaldamento. Le occasioni nel corso del primo tempo si distribuiscono: il Taranto, autore di un approccio vivace e determinato, sfiora il vantaggio due volte con Giovinco, propiziato al terzo giro di lancette dall’assist di Mastromonaco per un tiro in presa bassa sul primo palo parato da Nobile; poi artefice di uno spunto personale, un’esecuzione destra alta dal limite dell’area all’11’. La Virtus Francavilla esordisce al 6’ con Prezioso che appoggia a beneficio di Toscano, il cui destro aereo sorvola la trasversale. Sibilante è l’esibizione acrobatica in spaccata da parte di Patierno, servito da un cross preciso di Ingrosso al 21’. Ed ancora più pericoloso, nel momento in cui i biancazzurri incentivano l’iniziativa attraverso il palleggio ed alzano il proprio baricentro guadagnando metri, risulta il calcio di punizione del quale s’incarica Maiorino al 38’: traiettoria tesa e precisa, sulla quale Chiorra si distende con uno stacco di reni e devia con entrambi i guantoni.

La ripresa è caratterizzata dalla metamorfosi del sistema tattico annunciata da mister Laterza: l’esordio di un neo acquisto di prestigio come Di Gennaro permette la composizione dell’asse nevralgica a tre. Con l’uscita di Mastromonaco e l’inserimento contemporaneo di Manneh al posto di Santarpia, l’avvento del 4-3-3 consta di un centrocampo formato da Marsili e Civilleri ai lati del playmaker Di Gennaro, quindi un tridente disegnato con Manneh e Giovinco esterni, rispettivamente a destra e sinistra, a supporto di Saraniti. Ad inaugurare la seconda porzione di gara è un tentativo insidioso effettuato dal solito Patierno, innescato da Maiorino che approfitta di una palla persa al limite dell’area da parte di Civilleri. Sulla pennellata di Benassai dalla lunga distanza, Giovinco accoglie di testa, ma il portiere Nobile blocca in due tempi. La partita è sospesa alla mezz’ora circa della ripresa a causa di un infortunio al flessore sinistro subìto dall’arbitro Tremodala, il quale sarà sostituito dal quarto ufficiale Grasso della sezione di Ariano Irpino. I nove minuti di recupero portano in dote l’espulsione del difensore avversario Delvino (per somma di ammonizioni) e l’estrema chance per i padroni di casa: Riccardi non concretizza in rete e sfiora soltanto la sfera a scorrere, lanciata da Marsili su calcio piazzato dal versante mancino. Nessuna pausa: il calendario di febbraio comanda immediatamente il turno infrasettimanale, ed il Taranto sarà di scena martedì prossimo a Vibo Valentia, contro la squadra locale fanalino di coda del girone. Per la trasferta in casa della Vibonese, che ha esonerato in nottata il suo allenatore D’Agostino, la formazione di Laterza sarà orfana di Giovinco, sanzionato dal cartellino giallo fatale alla sua diffida.

Alessandra Carpino

TARANTO- VIRTUS FRANCAVILLA 0-0

Serie C girone C / 26ma giornata (sabato 12 febbraio 2022, ore 21.00)

Taranto (4-2-3-1): Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara; Civilleri, Marsili; Mastromonaco (10’st Di Gennaro), Giovinco (27’st Pacilli), Santarpia (10’st Manneh); Saraniti (44’st Barone). A disp. Loliva, Tomassini, Zullo, Turi, Guastamacchia, Cannavaro, De Maria. All. Laterza

Virtus Francavilla (3-4-2-1) Nobile; Idda, Delvino, Caporale; Pierno, Toscano, Prezioso (42’ st Franco), Ingrosso; Maiorino (36’st Ventola), Mastropietro (36’st Tchetchoua); Patierno (42’st Tulissi). A disp.Milli, Cassano, Feltrin, Miceli, Gianfreda, Padovano, Pendinelli, Rizzo. All. Taurino

Arbitro: Tremolada (Monza)

Assistenti: Somma (Castellamare di Stabia) e Festa (Avellino)

Quarto ufficiale: Grasso (Ariano Irpino)

Ammoniti: Giovinco, Versienti, Riccardi, Civilleri (T); Delvino, Mastropietro, Maiorino (VF)

Espulsi: Delvino (VF) 45’+7’

Angoli: 3-1. Recupero: 1’pt e 9’st. Note: il quarto ufficiale Grasso (Ariano Irpino) sostituisce l’arbitro Tremolada (Monza) infortunato al 36’st. Spettatori: 3.100