Amat-sindacati, scontro sui premi

Si è tenuta mercoledì in Prefettura la seconda fase delle procedure di raffreddamento tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Uglautoferrotranvieri, Sinai e Kyma Mobilità nel tentativo di conciliare le parti.

I SINDACATI: «LO SCIOPERO DEI DIPENDENTI AMAT SARÀ INEVITABILE»

«Durante il dibattito si è assistito ad un avvenimento a dir poco surreale per l’improvviso allontanamento dalla videoconferenza della presidente del cda, Giorgia Gira, lasciando ogni decisione al direttore, Carallo, con l’unico superstite, il vice presidente Scarinci, che invano cercava una soluzione conciliatrice nel tentativo di ricomporre il CdA. Un atteggiamento anomalo e irrispettoso nei confronti dei presenti. Ora non ci è dato sapere quali e quanti sono i contrasti e le incomprensioni all’interno del cda e il gruppo dirigente della municipalizzata – si legge in una nota unitaria dei sindacati di categoria – Crediamo che la città di Taranto meriti un servizio adeguato e rispondente alle esigenze dei cittadini. L’ azienda municipalizzata Amat per il suo rilancio deve avere la capacità e la prontezza gestionale di affrontare il futuro del trasporto efficacemente tenendo ben saldi i bilanci aziendali, il consenso dei cittadini per il servizio reso e il rispetto dei dipendenti sempre pronti a mettere in campo la propria competenza e professionalità per il bene comune.

Il management di Amat da tempo non brilla, l’atteggiamento impertinente nei confronti delle parti sociali e dei propri dipendenti l’abbiamo riscontrata anche nel confronto tenuto alla presenza del Prefetto di Taranto. Incomprensibile e inappropriato soprattutto se si tiene conto che era presente la massima Istituzione cittadina. Al tavolo era presente anche il Comune, proprietario dell’azienda, che ha assistito a quanto accaduto e dovrà riferire al commissario prefettizio del Comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio, affinché intervenga nell’immediato e prenda decisioni urgenti sull’entourage aziendale al fine di dare risposte alle nostre istanze. Chiediamo al Commissario Prefettizio del Comune di Taranto, di assumere in capo alle proprie responsabilità, la conduzione dell’Amat. Le segreterie territoriali ed aziendali di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Sinai sono coinvolte in questa, che sembra essere una delle pagine più buie degli ultimi anni della azienda di trasporto urbano. Taranto non merita questo. Diciamo basta. Ai lavoratori del trasporto pubblico locale dell’azienda Amat va riconosciuto un premio di Risultato adeguato e armonico per il servizio reso prima, durante e dopo la pandemia con il massimo senso di responsabilità e dovere verso il proprio lavoro».

«Sono trascorsi tanti e troppi anni di mancati accordi, è il momento di addivenire ad un adeguato accordo di secondo livello». Per questo i segretari generali di categoria Francesco Zotti, Vito Squicciarini, Carmelo Sasso, Andrea Basile e Francesco Albanese promuovono «un’azione di sciopero che verrà proclamata nei prossimi giorni. Le segreterie territoriali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Uglautoferrotranvieri e Sinai mirano al raggiungimento dell’ottimizzazione di un servizio di trasporto pubblico locale attualmente deficitario e al suo rilancio immediato al fine di dare risposte, principalmente all’utenza e ma anche ai lavoratori che quotidianamente sono impegnati in prima linea».

CARMELO SASSO (UILTRASPORTI): «PREMI AI DIRIGENTI, 18 VOLTE QUANTO EROGATO AD OGNI SINGOLO LAVORATORE»

«Si accusano le organizzazioni sindacali di non comprendere la genererosità di questa azienda verso i lavoratori sbandierando dati a caso. Noi evidenziamo solo un dato: Amat ha dichiarato di aver erogato ai circa 300 operatori di esercizio nel 2019 buoni pasto per 295.000 euro, quasi 1000 euro anni pro capite. Ciò che Amat non dice, ma che purtroppo si rileva facilmente dalla “Trasparenza” del sito, è come nello stesso 2019 siano stati erogati a titolo di premialità 36.456 euro per i due dirigenti presenti, solo 18.228 pro capite. Semplicemente, 18 volte quanto erogato ad ogni singolo lavoratore. Non occorre aggiungere altro».

LA REPLICA AI SINDACATI: «KYMA MOBILITÀ AMAT AZIENDA SANA E GESTITA CON OCULATEZZA»

«Lo scorso 9 febbraio si è svolta, dinanzi alla Prefettura di Taranto in remoto, la seconda fase della procedura di raffreddamento, promossa dalla maggioranza delle sigle sindacali presenti in Kyma Mobilità Amat – si legge in una nota dell’azienda – Oggetto dell’incontro era la possibilità di giungere ad una conciliazione in merito alla Contrattazione collettiva di secondo livello discussa in sede aziendale negli ultimi mesi, anche se sarebbe più corretto parlare di anni! Nel corso della prima parte della riunione, l’azienda, dopo aver ascoltato le richieste avanzate dalle sigle Sindacali, ha confermato la propria posizione di apertura in merito ad alcune questioni sollevate, come già comunicato e verbalizzato in precedenza. L’apertura dell’azienda consiste in un aumento di circa il 20% sui buoni pasto giornalieri e altri conferimenti in busta paga ai dipendenti, misure a favore del personale, sempre rifiutate dai sindacati nel corso delle riunioni, che se venissero accolte rappresenterebbero un costo di circa un milione e mezzo annuo per l’azienda! Un impegno importante perché avverrebbe in un periodo in cui, come è ben noto, da ormai due anni la pandemia ha messo in ginocchio tutte le aziende del trasporto pubblico locale che hanno visto ridurre drasticamente le entrate e aumentare notevolmente i costi.

Se c’è qualcosa di “surreale”, dunque, non è certo l’azione del management di Kyma Mobilità Amat che, nonostante la pandemia, ha saputo gestire l’azienda presentando sempre bilanci senza perdite e, soprattutto, senza mai penalizzare i dipendenti. In pandemia, infatti, non un autista di Kyma Mobilità Amat è stato messo in cassa integrazione, misura che ha interessato solo gli ausiliari del traffico nei mesi in cui il pedaggio nei parcheggi è stato sospeso, peraltro l’azienda ha anticipato loro la Cassa integrazione! Non un bilancio in rosso con premialità a favore dei dipendenti che, solo l’anno passato, hanno gravato sul bilancio per circa un milione trecentomila euro: vanno rispedite al mittente le accuse di incapacità gestionale contenute nel fantasioso – per usare un eufemismo – comunicato dei sindacati! Fantasiosa è pure la ricostruzione fornita dai sindacati della seconda parte della riunione: durante una sospensione chiesta dagli stessi rappresentanti sindacali, il Presidente del CdA di Kyma Mobilità Amat, avv. Giorgia Gira, a causa di un improvviso problema personale era costretta ad allontanarsi temporaneamente dalla stessa.

Essendo la riunione on line, il Presidente Gira non riusciva a comunicare ai partecipanti il suo improvviso allontanamento, anche se alla ripresa era comunque presente una qualificata e coesa rappresentanza di Kyma Mobilità Amat con il Vicepresidente Dott. Francesco Scarinci, pienamente titolato ad assumere decisioni per l’azienda, nonché il Direttore Generale Dott. Pietro Carallo ed il Direttore Tecnico Ing. Mauro Piazza. La riunione proseguiva e terminava senza che ci fosse quel “contrasto ed incomprensione all’interno del C.d.A. e il gruppo dirigente della municipalizzata” riportato nell’immaginoso comunicato dei sindacati… Quindi se anche questa riunione non ha portato a nessuna decisione, impedendo che i dipendenti si vedano riconosciute importanti premialità in busta paga, non è certo per colpa del management di Kyma Mobilità Amat: questa “impasse” è figlia unicamente dalla volontà di denigrare – sempre e comunque – quanto di buono è stato costruito negli ultimi anni da tutti i lavoratori di Kyma Mobilità Amat. Il management di Kyma Mobilità Amat – si conclude la nota – intende continuare a gestire l’azienda in modo responsabile e trasparente, conscio che il personale è il suo più importante patrimonio, con la ferma intenzione di continuare a presentare bilanci in attivo nell’interesse della collettività, non come avveniva in un lontano passato in cui “azienda pubblica” era purtroppo sinonimo di gestione non oculata e bilanci in rosso, un passato che non tornerà più».