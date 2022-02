“La voce di Taranto” diventa movimento politico al fianco di Egidio Albanese

L’assemblea dei soci dell’Associazione “La voce di Taranto” si è riunita presso la propria sede, deliberando all’unanimità la propria trasformazione da associazione politico-culturale a movimento politico. «Alla base di questa scelta – si legge nella nota diffusa al termine dell’incontro – la necessità di dare ancora più forma e vigore alla realizzazione ed attuazione del proprio documento programmatico e per essere ancora più attenti nell’ascolto delle istanze del territorio».

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assemblea per «l’indicazione del presidente, Avv. Egidio Albanese, come candidato sindaco per la città di Taranto», prosegue la nota. «Il nostro presidente – si legge nel verbale di assemblea – potrà così esprimere una sintesi migliore di tutte le componenti socio economico culturali della nostra Città». L’avv. Albanese ha ringraziato i presenti ricordando che «Se si vuole fare politica occorre avere un peso reale, altrimenti si diventa un ingranaggio di un sistema controllato da altri. E per fare ciò dobbiamo continuare ad elaborare idee alle quali però dobbiamo dare le gambe: le nostre e quelle di tutti coloro che già hanno dato la loro disponibilità o che si affiancheranno nella realizzazione di questo progetto».