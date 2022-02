Vibonese-Taranto, partita rinviata per nebbia dopo lo 0-0 del primo tempo

Esito parziale. Il racconto di Vibonese-Taranto, partita valevole per l’ottava giornata del girone di ritorno, si limita al primo tempo: un’atipica ed intensa nebbia avvolge infatti lo stadio “Luigi Razza” nel tardo e già piovoso pomeriggio calabrese e costringe il direttore di gara Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore a decretare la sospensione del match dopo cinque minuti dall’inaugurazione della ripresa. Le condizioni meteorologiche avverse e la conseguente riduzione della visibilità suggeriscono una primigenia interruzione della contesa, nonché il successivo sondaggio ed il rituale dialogo fra l’arbitro ed i rispettivi capitani Marsili e Cattaneo, ed il colloquio con i portieri Chiorra e Marson.

Da regolamento, la quaterna arbitrale attende i canonici quaranta minuti di analisi, ma l’impraticabilità della struttura e l’insostenibilità della situazione inducono il signor Pascarella ad effettuare anticipatamente il triplice fischio e ad arrestare definitivamente la partita. Previo accordo intercorso fra le due società, la disputa del secondo tempo della stessa è stato rinviata a data da destinarsi, complice il calendario rimodulato e particolarmente intasato nel girone C. Per la sfida contro la Vibonese ultima in classifica, il Taranto si era presentato in veste tattica rinnovata sin dall’esordio: privo dello squalificato Giovinco e degli infortunati Falcone e Granata, oltre al lungodegente Diaby, Giuseppe Laterza applica l’ipotizzato 4-3-3, offrendo il debutto da titolare all’esperto Di Gennaro nel ruolo di playmaker sull’asse nevralgica, quindi alternando sul versante mancino di retroguardia il recuperato De Maria al posto di Ferrara, facendo rifiatare Mastromonaco sulla destra del tridente grazie all’innesto di Manneh.

Per quel che concerne il completamento della retroguardia, la continuità è assicurata da Versienti terzino destro e dalla coppia recentemente collaudata Riccardi-Benassai. Come anticipato, Di Gennaro opera da regista di qualità al centro di una linea mediana con Marsili e Civilleri ai suoi lati, mentre Saraniti e Santarpia rifiniscono la schiera offensiva. Reduce dall’esonero del suo allenatore Gaetano D’Agostino, la Vibonese si affida al qualificato Nevio Orlandi, ufficializzato soltanto alla vigilia del match, per tentare la complicata ascesa verso la zona play out. La prima frazione di gioco è sobria, carente di emozioni e limitata nella stessa produttività offensiva: per rintracciare la prima occasione, appannaggio degli ospiti ionici, occorre aspettare il nono giro di lancette, quando Manneh si esibisce in un’incursione sulla fascia destra, penetra in area, resiste al raddoppio di marcatura e serve la sfera all’accorrente Santarpia, il quale calibra alto il suo lancio mancino. La formazione di Vibo Valentia perde Volpe per infortunio al 12’: a sostituirlo è Grillo, elemento che risulterà propositivo. Il Taranto imposta la manovra e spinge coi terzini (De Maria in primis, propenso ad avanzare e sovrapporsi), mentre Di Gennaro medita suggerimenti e simmetrie; i padroni di casa agiscono di rimessa, controllano e ripartono dal basso, chiudendo le linee ed intercettando in area di rigore. I rossoblu ionici, però, peccano di pragmatismo e sprecano troppo spesso nei cross e nelle stesse esecuzioni, a causa di un atteggiamento poco paziente e lucido.

Da annotare un’intuizione da parte di Di Gennaro al 28’, un tiro col sinistro ad incrociare bloccato dall’estremo difensore Marson. Acuto della Vibonese al 31’: Grillo approfitta di una titubanza tra le linee di centrocampo ed attacco, recupera dai piedi di Santarpia, accelera sulla corsia destra ma il suo tiro è decisamente fuori misura. Il Taranto è autore di una ripartenza fulminea da azione di calcio d’angolo a sfavore: al 34’, infatti, Di Gennaro verticalizza per Manneh, il quale apre per Santarpia ben appostato al centro, ma Grillo è preciso nell’intervento. Ed è ancora quest’ultimo a costringere Chiorra alla sua prima parata al 46’: dopo aver addomesticato la sfera dal versante mancino, scarica un interessante destro a mezz’aria. Per quel che concerne la seconda porzione della gara, c’è tempo solo per la conclusione potente a sorprendere confezionata da La Ragione al 50’. Prima dell’epilogo anticipato.

Alessandra Carpino

VIBONESE-TARANTO

Serie C girone C / 27ma giornata (martedì 15 febbraio 2022, ore 18.00)

RISULTATO PRIMO TEMPO : 0-0

PARTITA SOSPESA AL 51’ PER NEBBIA

Vibonese (3-4-1-2): Marson; Risaliti, Pollidori, Suagher; Corsi, Basso, Gelonese, Balze; Cattaneo; La Ragione, Volpe (11’pt Grillo). A disp. Mengoni, Mahrous, Alvaro, Ngom, Zibert, Bellini, Panati, Carosso, Benkhalqui. All.Orlandi

Taranto (4-3-3): Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, De Maria; Marsili, Di Gennaro, Civilleri; Manneh, Saraniti, Santarpia. A disp. Loliva, Antonino, Tomassini, Ferrara, Zullo, Barone, Pacilli, Turi, Guastamacchia, Labriola, Mastromonaco. All.Laterza

Arbitro: Pascarella (Nocera Inferiore)

Assistenti: Bocca (Caserta) e Montagnini (Bolzano)

Quarto ufficiale: Castellone (Napoli)

Ammoniti: Suagher (V), Manneh (T)

Note: Angoli: 3-1. Recupero: 2’pt.