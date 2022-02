Verso le amministrative, il centrodestra lancia la “Grande alleanza per Taranto”

Ieri mattina a Roma si sono incontrati i referenti regionali e locali del centrodestra e delle liste del “Patto per Taranto” che hanno sottoscritto l’accordo istitutivo della “grande alleanza per Taranto” per le prossime elezioni comunali. È stato dato mandato ai segretari regionali di condividere gli esiti della riunione con le altre liste civiche che faranno parte della coalizione per poi presentare ufficialmente il candidato durante una conferenza stampa che si terrà sabato.

Fra gli altri erano presenti: Stellato, Musillo e Gugliotti per il Patto, Perrini e Iaia per Fratelli d’Italia, De Palma per Forza Italia.