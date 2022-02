Verso le amministrative, incontro tra Melucci e Letta a Roma

Incontro a Roma tra il candidato sindaco del centrosinistra, Rinald Melucci, e il segretario del Pd, Enrico Letta. A darne notizia è lo stesso Melucci attraverso un posto su facebook. «A Roma – ha scritto Melucci – ho avuto un colloquio piacevole e costruttivo con Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, che ormai da tempo segue da vicino le vicende amministrative di Taranto e la strada verso il prossimo appuntamento elettorale così decisivo per il futuro della città». Lo stesso Melucci ha riferito quali sono stati i temi affrontati nel corso dell’incontro: «Gli obiettivi della coalizione Ecosistema Taranto 2022, il campo dei progressisti e della società civile tarantina, prendono forma rapidamente. Lavoriamo con determinazione per restituire presto alla comunità un’amministrazione salda, autorevole, necessaria per realizzare le grandi trasformazioni già avviate nella stagione del cosiddetto “Cantiere Taranto”. La città ha scelto un nuovo modello di sviluppo sostenibile e lo porteremo a compimento»