“Borotalco” e “aggeggi” per i detenuti

Nella scelta dei nomi in codice da utilizzare per indicare la droga e i telefonini detenuti e familiari non erano molto originali. Il “borotalco” indicava la cocaina, “vuoi una decina di grammi di borotalco” significava vuoi dieci grammi di cocaina, anche per-ché il borotalco non si compra a grammi. Invece “la verde” era la marijuana e gli “aggeggi” erano i telefonini. Così non è stato difficile per gli agenti della Squadra Mobile di Taranto capire che si trattava di sostanze illecite. Intercettazioni, ma anche riprese video e sequestri di barattoli di crema e generi alimentari con all’interno occultati droga e telefonini, hanno consentito agli investigatori di chiudere il cerchio sui presunti componenti di un gruppetto che gestiva lo spaccio in cambio di soldi e con la presunta complicità di un agente della Polizia Penitenziaria.

Le conversazioni in cui si organizzava l’introduzione illecita nella casa circondariale di Ta-ranto e si concordavano i pagamenti sono state ascoltate in un’altra indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza. Sono scattate così le indagini della Mobile del capoluogo jonico. Stando alla ricostruzione della Polizia, a gestire l’attività erano soprattutto personaggi già noti alle forze dell’ordine come Angelo Soloperto di San Marzano di San Giuseppe, detto “zio Angelo” (o anche Lino Capone), detenuto in via Magli e Alfonso Greco, indaga-to in stato di libertà, titolare di un’attività commerciale a Taranto, al centro di una vicenda che nel 2004 indusse la Procura a sequestrare un tratto di strada pubblica per evi-tare che la occupasse esponendo mobili e altro sul marciapiede e sulla carreggiata. Dall’abitazione di Greco, a San Giorgio Jonico, stando al contenuto di alcune videoripre-se, sarebbe uscito l’agente di Polizia penitenziaria Giuseppe Greco con una busta bianca contenente alcuni grammi di cocaina, hashish, quattro telefonini, due sim card, cavetti usb.

Da quanto si legge nell’ordinanza, ha raccontato agli investigatori di aver fatto la spesa e di trovarsi a San Giorgio per fare visita ad un amico. Ovviamente la versione dei fatti non è apparsa credibile e l’apertura di busta e contenitori ha confermato che si trattava di qualcosa di ben diverso di una spesa al supermercato. Secondo gli investigatori, nei colloqui via telefono colui che veniva indicato come “l’avvo-cato” era il poliziotto penitenziario accusato di introdurre in carcere in cambio di soldi i pacchi destinati ai detenuti con all’interno telefonini e droga. Il gip del Tribunale di Ta-ranto Giovanni Caroli, nelle 128 pagine dell’ordinanza, definisce il ruolo dell’assistente di Polizia penitenziaria, definendolo “figura cardine della condotta delittuosa” oltre che “un vero e proprio cavallo di Troia” in quanto, sfruttando la sua funzione, agevolava l’ingresso di stupefacenti e telefonini. Schede, telefoni e droga venivano occultati all’interno di barattoli di crema Nivea per il corpo o di confezioni di cacao Nesquik, scelte per la forma, ben sigillate con l’attak in modo da sembrare perfettamente chiuse e da indurre chiunque, durante un controllo, a desistere dall’aprire le confezioni e anche da allontanare ogni sospetto.

Per non destare sospetti, i detenuti informavano i familiari di non utilizzare le stesse confezioni di crema che si vendevano in carcere. “Le panette e cinque palline… deve entrare tutto nella cre-ma” è una delle frasi della trascrizione del colloquio fra Cataldo La Neve e Benedetto Bonamico all’epoca libero e ora sottoposto ai domiciliari. Mentre a La Neve, già in cella per altre vicende, l’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in carcere, come ad Angelo Soloperto e ad Antonio Greco. Secondo l’accusa, gestivano lo spaccio da detenuti in concorso con i familiari, con altri soggetti con precedenti penali e col poliziotto peni-tenziario. “I soldi per l’avvocato” dei quali si parla nelle intercettazioni, secondo gli investigatori, erano il compenso all’agente per i favori illeciti; per questo risponde di corruzione in concorso con altri otto indagati. Invece i complici di coloro che si trovavano dietro le sbarre riscuotevano il denaro dai parenti di altri reclusi con versamenti sulle postepay. Certo non si ponevano il problema della tracciabilità.