Una carta ricaricabile per riscuotere i soldi della droga in carcere

Cocaina e marijuana spacciate nel carcere venivano pagate con accrediti sulla carta postepay da parenti e amici di detenuti di varie regioni italiane. È la ricostruzione dei fatti contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di Taranto Giovanni Caroli che ha fatto scattare gli arresti per i presunti componenti di un gruppo di personaggi già noti alle forze dell’ordine. Sembra che la casa circondariale “Magli” di Taranto fosse considerata dai Soloperto una piazza di spaccio. Anzi una piazza di spaccio sulla quale lucrare meglio, riscuotendo soldi anche per assicurare l’introduzione illecita che, secondo la Squadra Mobile, avveniva con la presunta complicità di un poliziotto penitenziario definito nel provvedimento restrittivo “un vero e proprio cavallo di Troia”.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, Francesco Soloperto garantiva gli approvvigionamenti di sostanze stupefacenti, cocaina, marijuana e hashish, eseguendo gli ordini provenienti dal padre in cella, il noto Angelo Soloperto di San Marzano, tramite i telefonini fatti entrare di frodo, occultati nelle confezioni di crema Nivea e nei barattoli di Nesquik. Un’organizzazione da fare invidia a quella messa in piedi da Raffaele Cutolo durante la sua detenzione a Napoli. Secondo l’accusa, Francesco Soloperto provvedeva ai rifornimenti di droga, assicurandosi che fosse di ottima qualità per non far fare brutta figura al padre con gli altri detenuti. “Fuori di testa”, “la verde con i fiori” erano le frasi in codice utilizzate durante le telefonate (intercettate) fra padre e figlio per indicare il livello della marijuana e precisare che si trattava di “erba” (a volte il riferimento era esplicito) prodotta in Italia e non in Albania. Per nasconderla, oltre ai barattoli di crema e di cacao, venivano utilizzati anche i pennarelli, ovviamente anche questi di dimensioni piu capienti.

Ma, prima di fare arrivare le dosi ai destinatari, padre e figlio si consultavano per accertarsi che fosse stato effettuato il pagamento. E su questo aspetto le indagini aprono un altro scenario molto singolare per alcuni aspetti, soprattutto per il sistema di riscossione del denaro. I soldi giungevano, da quanto si legge nell’ordinanza, tramite accrediti o bonifici sulle carte postepay e in qualche caso anche attraverso mail boxes. Somme dai 150 ai 600 euro venivano caricate da familiari e amici di reclusi nel carcere di via Magli non solo di Taranto e provincia ma anche di altre città italiane. Gli accertamenti sulla provenienza delle ricariche hanno fatto emergere che gli accrediti provenivano da madri, mogli, compagne e amici di Bari, Trani e Napoli. Dopo aver incassato la somma pattuita, il giovane dava il via libera al padre che dietro le sbarre si attivava per lo smercio. Sempre dal contenuto dell’ordinanza emerge anche un particolare alquanto singolare relativo alla causale specificata in occasione di un bonifico: ”Pagamento per l’Avvocato. Grazie e buona giornata”.

Dove per “l’avvocato”, secondo gli investigatori, si intendeva l’assistente capo Giuseppe Greco, già sospeso dal servizio dopo l’arresto in flagranza. Con la droga entravano, occultati nei barattoli sigillati con l’attak, telefonini e micro telefonini, carte sim, cavetti usb e schede. E anche, stando alle indagini, i cellulari per poter effettuare le videochiamate richiesti da Angelo Soloperto, detto “zio Angelo”. Sull’uso che veniva fatto dietro le sbarre le trascrizioni delle intercettazioni non sembrano lasciare dubbi. In una telefonata a suo padre Alfonso Greco, sottoposto ai domiciliari, Antonio Greco riferiva di una video chiamata partita dal carcere con la quale “zio Angelo e zio Aldo (Cataldo La Neve ndr)” “ti voleva salutare con una videochiamata…”. Ma lui non aveva risposto. Non si tratta dell’unica videochiamata effettuata della quale c’è traccia nelle intercettazioni. Le schede telefoniche erano intestate a persone ignare delle operazioni illegali effettuate utilizzando i loro dati anagrafici; qualcuno ha sporto anche denuncia dopo la convocazione della Polizia. In alcuni casi si trattava invece di schede rivendute e non attivate dagli utenti, in altri erano intestate a stranieri irreperibili o mai censiti sul territorio nazionale. Una ricostruzione dell’attività illecita che ha indotto il procuratore aggiunto Maurizio Carbone, i pm Remo Epifani e Francesco Ciardo a chiedere l’ordinanza di custodia cautelare anche in carcere. Ordinanza che è stata emessa dal gip Caroli che ha disposto la misura carceraria per sei indagati e i domiciliari per altri tre.