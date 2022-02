Bonifiche ex Ilva. Evitato lo “scippo”, ora esultano tutti (o quasi)

Nessuno “scippo” sulle bonifiche. E pressochè tutti (o quasi) i partiti rivendicano la primogenitora della soppressione della contestata norma che spostava una parte dei fondi destinati proprio al territorio tarantino in direzione di Acciaierie d’Italia, con l’obiettivo della decarbonizzazione. La notte tra mercoledì e giovedì, evidentemente, ha portato consiglio. «Non avremmo mai potuto accettare che le risorse destinate alle bonifiche delle aree contaminate dello stabilimento ex-Ilva di Taranto venissero dirottate verso altri fini. Questa notte abbiamo rispettato la promessa che avevamo fatto ai tarantini e grazie ad un emendamento del Partito Democratico abbiamo soppresso l’articolo 21 del decreto, ‘restituendo’ quei 575 milioni di euro agli interventi di ambientalizzazione previsti»: a dichiararlo Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in Commissione Bilancio a Montecitorio.

«C’è soddisfazione perché con la soppressione dell’articolo 21 abbiamo riaffermato un principio essenziale e che è alla base delle nostre battaglie politiche: la decarbonizzazione è un obiettivo imprescindibile per coniugare la sostenibilità ambientale, la salute e il lavoro, ma non può essere perseguita a detrimento di altri importanti doveri dello Stato, come appunto quello di ripristinare un ambiente salubre lì dove l’acciaieria ha inquinato per decenni». Proprio Pagano sottolinea che sempre nell’ambito degli emendamenti al “Milleproroghe” «si istituisce una contabilità speciale per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto nel 2026, con l’intento di velocizzare il trasferimento dei 4,5 milioni di euro al Comitato organizzatore della manifestazione stanziati con legge di bilancio 2021».

Il sindaco uscente Rinaldo Melucci evidenzia come «con l’abrogazione dell’articolo 21 del decreto “Milleproroghe”, grazie a un emendamento presentato da ampie porzioni della maggioranza di Governo, è stato ristabilito il sano principio “chi inquina paga”. I fondi sequestrati alla famiglia Riva servono alle bonifiche, infatti, non alla decarbonizzazione dell’impianto siderurgico. Le due cose, però, non si escludono e lo sosteniamo da tempo. Le risorse per fare entrambe le cose, bonificare e decarbonizzare, sono disponibili e devono essere investite al più presto. Qualsiasi altra ipotesi è un affronto ai cittadini di Taranto, siamo sconcertati dal fatto che Lega e Fratelli d’Italia abbiano votato per togliere i soldi dalle bonifiche e darli alla grande industria. Sono le stesse forze che vorrebbero candidarsi alla guida dell’amministrazione, salvo poi coltivare interessi che nulla hanno in comune con la voglia di riscatto e ripartenza della città».

Il consigliere regionale Pd, Vincenzo Di Gregorio, ricorda come «la norma spostava 575 milioni destinati alle bonifiche dell’area industriale di Taranto in favore della decarbonizzazione degli impianti siderurgici. In sostanza – spiega l’esponente dem – si sottraevano risorse certe, derivanti dai sequestri operati dalla magistratura alla famiglia Riva, per destinarle ad una riconversione che, purtroppo, è ancora tutta sulla carta. Anzi, nemmeno sulla carta visto che non si conoscono nel dettaglio i piani industriali di Acciaierie d’Italia. Da tarantino, da pugliese e da esponente del Pd – aggiunge Di Gregorio – mi fa piacere che alla soppressione dell’articolo 21 abbiano dato il loro contributo i nostri parlamentari Pagano, Boccia e Lacarra. Non mi sorprende il voto contrario della Lega agli emendamenti e sono certo che i tarantini se ne ricorderanno ». Secondo Di Gregorio, però, “la battaglia non è ancora vinta. L’iter parlamentare non è concluso e bisogna evitare colpi di coda tesi a privare Taranto delle risorse per le bonifiche. Come drammaticamente confermato dal recente rapporto Onu, i danni causati dalle attività siderurgiche sul territorio e sulla popolazione sono evidenti e drammatici. Questo capitolo va chiuso. Questo modello industriale ed economico va superato in tempi rapidi, con risorse certe e garantendo la piena tutela occupazionale delle maestranze dirette e dell’appalto».

«La levata di scudi per la difesa dei 575 milioni di euro e la determinazione con cui il territorio ha serrato le file, mostra che ci sono questioni che prescindono dai colori politici» dice Nicola Oddati, commissario provinciale del Pd di Taranto: «La battaglia portata avanti a Taranto a partire dalla manifestazione promossa dal sindacato Usb, e a Roma con la presentazione di emendamenti soppressivi dell’art 21 hanno finalmente condotto ad un risultato pieno. Le risorse destinate agli interventi, mirati alla bonifica e alla riqualificazione, continuano dunque ad essere disponibili. Esprimo soddisfazione a nome di tutto il Partito Democratico jonico che dal primo momento ha condiviso questa posizione, e sono lieto di sottolineare che i nostri rappresentanti in Parlamento non hanno esitato un momento di fronte all’esigenza di una comunità intera, di vedere rispettati il proprio diritto a ricostruire una realtà vivibile». «Il MoVimento 5 Stelle ha confermato le promesse fatte. Abbiamo difeso le bonifiche dell’area più inquinata d’Europa e salvaguardato la possibilità di riqualificare e reimpiegare gli oltre 1.000 lavoratori di Ilva in A.S da anni in attesa di un lavoro. Non è più possibile sacrificare la tutela dell’ambiente e della salute per un imprecisato e indefinito processo di decarbonizzazione. La proposta normativa era inaccettabile e offensiva, così come abbiamo detto per primi sin dall’inizio, per una città che ha già sacrificato la vita di tanti cittadini e la sua storia» afferma in un comunicato stampa il sen. Mario Turco, Vicepresidente M5S e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte II.

Molti significativo quanto Turco aggiunge in merito alle prospettive dello stabilimento siderurgico: «Non possiamo accettare soluzioni di riconversione industriale, nella prospettiva della decarbonizzazione, su cui peraltro si nutrono forti dubbi di sostenibilità economica e di cui non si conoscono i contenuti dell’investimento, il fabbisogno finanziario complessivo, il piano industriale, gli obiettivi produttivi, la relativa valutazione di convenienza economica, senza un rafforzamento della tutela ambientale e della salute pubblica. Per questo il MoVimento 5 Stelle continuerà a sostenere che qualunque processo di riconversione industriale deve prevedere l’introduzione della Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS), in modo da prevenire rischi alla salute dei cittadini e danni all’ambiente». «Giù le mani dalla salute dei cittadini» ha twittato l’ex premier Giuseppe Conte, a cui ha risposto anche l’altro parlamentare pentastellato Gianpaolo Cassese. In un’altra nota, a firma Movimento Cinquestelle Taranto, si evidenzia come sia stato «approvato l’emendamento del Movimento 5 Stelle soppressivo dell’art 21 del Dl Milleproroghe. Durante la discussione del Decreto Legge, è stato abrogato l’articolo 21 che, come ormai noto, prevedeva la destinazione di 575 mln di euro dalle attività di bonifica dei siti inquinati della città di Taranto ai futuri impianti di decarbonizzazione, sul cui processo e gestione il Movimento 5 Stelle ha sempre nutrito forti perplessità, a causa degli inesistenti piani di Acciaierie Italia (società di Arcelor Mittal con la partecipazione dello Stato al 49% con Invitalia) in quanto mai se ne sono conosciuti sostenibilità economica e contenuti dell’investimento ».

Consigliere regionale del M5s, è Marco Galante: «I 575 milioni del patrimonio sequestrato ai Riva sono finalmente tornati alla loro destinazione. Non potevamo rischiare che quei soldi venissero distratti dalle bonifiche, dopo anni in cui ci stiamo battendo per la riconversione economica, iniziata finalmente con il ‘Cantiere Taranto’ lanciato dal Governo Conte II e portato avanti dall’allora Sottosegretario Mario Turco, che ora però sembra essersi fermato. Per fortuna quasi tutte le forze politiche hanno votato in modo compatto per sopprimere l’articolo, tranne quelle che probabilmente pensano che la sola strada per la città sia quella della produzione dell’acciaio». Ex Cinquestelle è Alessandra Ermellino, per la quale «è un bene che alla Camera sia comunque passata la linea dell’abrogazione, perché non accogliere la nostra corale richiesta avrebbe significato assestare un duro colpo alla città, soprattutto tenuto conto di come la vicenda ex Ilva è stata gestita fino ad ora»; per l’on. Rosalba De Giorgi «ha vinto il buon senso». «Alle 2:40 di notte il nostro emendamento soppressivo dell’art. 21 è stato approvato contro la volontà del Governo e della relatrice della Lega Nord» dichiara il parlamentare tarantino Giovanni Vianello della componente Alternativa «e l’arroganza del Governo Draghi e della Lega, ma anche di Fratelli d’Italia, che volevano sottrarre con l’art.21 i fondi delle bonifiche delle “aree escluse” dell’ex Ilva di Taranto per destinarli alla continuità produttiva del siderurgico, è stata sconfitta nelle commissioni congiunte I e V. Le risorse economiche sequestrate ai Riva tornano alle bonifiche, il Ministro Giorgetti dovrebbe riflettere sulla propria permanenza a guida del dicastero del Mise e avanzare le proprie dimissioni visto la figuraccia che ha fatto ma soprattutto visto la cattiveria dimostrata più volte verso Taranto e il sud. Tutti i partiti hanno votato per la soppressione del 21, solo la Lega Nord e Fratelli d’Italia hanno votato conformemente al parere del Governo ».

«Sono ovviamente soddisfatta ma non c’è da fidarsi. Non bisogna cullarsi. Erano soldi per Taranto e il Parlamento li ha restituiti cancellando quanto previsto dell’arte 21 del decreto Milleproroghe. Non bisogna mollare di un centimetro, adesso più che mai, sulla tutela dei lavoratori di Ilva in As, che vanno reimpiegati a tempo pieno. Non bisogna mollare di un centimetro, adesso più che mai, sulla soluzione ‘chiusura’, stigmatizzando con forza e convinzione la cosiddetta decarbonizzazione sulla quale tutti pontificano e tutti sanno sia di fatto inutile» dice l’eurodeputata dei Greens, Rosa D’Amato. Dal versante di centrodestra, arriva una nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e dell’on Vincenza Labriola. «Missione compiuta: è stato approvato il nostro emendamento soppressivo (primi firmatari D’Attis e Labriola) per abrogare la disposizione con cui si trasferiva la dotazione finanziaria di 575 milioni di euro dalle bonifiche alla decarbonizzazione. Perciò, Forza Italia ha mantenuto la promessa fatta ai tarantini: i soldi delle bonifiche non si toccano e verranno utilizzati per questi interventi fondamentali. L’art 21 del decreto Milleproroghe, quindi, è stato abrogato con il nostro emendamento e per noi è motivo di grande orgoglio, certi come siamo che le bonifiche siano un obbligo morale che le istituzioni hanno nei confronti di Taranto. Adesso lavoreremo affinché il Governo trovi altrettante risorse per intervenire sul fronte dei processi produttivi, ergo per avviare la fase di decarbonizzazione. L’avevamo promesso e l’abbiamo fatto, è un grande risultato per noi e per la Puglia».

Il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Taranto di Forza Italia, Vito De Palma, ed il coordinatore cittadino di Fi Taranto, Massimiliano Di Cuia, aggiungono che «Grazie all’emendamento di Forza Italia, i 575 milioni di euro destinati alle bonifiche non saranno trasferiti per sostenere la fase produttiva relativa alla decarbonizzazione. E’ un risultato che ci riempie di soddisfazione e per il quale abbiamo lavorato con i nostri parlamentari. Ringraziamo il commissario regionale di Fi, l’on Mauro D’Attis, e l’on Vincenza Labriola, primi firmatari dell’emendamento abrogativo dell’art 21 del decreto Milleproroghe (che stabiliva il trasferimento delle risorse). Se le bonifiche rappresentano un passaggio ineludibile ed un dovere nei confronti del nostro territorio, al contempo adesso siamo sicuri che come partito sapremo lavorare affinché anche la decarbonizzazione sia oggetto di attenzione da parte del governo».