«Taranto, dobbiamo sentirci forti»

“I ragazzi devono essere orgogliosi di disputare la partita col Catanzaro vicecapolista dinanzi al pubblico rossoblu. E devono ragionare con la stessa mentalità dell’avversario, devono sentirsi squadra forte. Con la determinazione ed il coraggio giusti. E sfruttare l’occasione speciale per ritornare alla vittoria”. E’ un messaggio intriso di entusiasmo ed ispirazione, quello regalato da Giuseppe Laterza, allenatore del Taranto, nell’immediata vigilia della sfida di cartello con la formazione calabrese seconda in classifica, in programma nel pomeriggio odierno presso lo stadio “Iacovone”, con fischio d’inizio alle ore 14.30 (l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma esclusivista Eleven Sports, che l’ha scelto come “Match of the Week della nona giornata di ritorno). Dopo l’esibizione a metà nel turno infrasettimanale, complice la sospensione della trasferta con la Vibonese a causa dell’atipica nebbia, la formazione ionica riparte dalle metamorfosi equilibrate sotto il profilo tattico, a fronte di un novero di convocazioni che esclude Falcone vittima di una lesione all’adduttore destro, riaccoglie il giovane centrale difensivo Granata dopo oltre un mese di stop, ritrova Giovinco dopo il turno di squalifica. L’homo novus per sperimentare con originalità, senza stravolgere, è rappresentato dall’esperto Di Gennaro: le sue peculiarità stimolano il ripristino di un rimodernato 4-3-3, in luogo dell’adozione già invocata, emblema di continuità mnemonica, del 4-2-3-1 già prediletto da mister Laterza.

“Abbiamo iniziato col 4-3-3, poi abbiamo convertito in 4-2-3-1 perché, in quel momento della stagione, registravamo diversi infortunati- ha spiegato il trainer ionico- Avevamo recuperato Falcone: in base alle caratteristiche della rosa in quel periodo, ho preferito cambiare qualcosa. Però non penso che i concetti siano molto lontani dal 4-3-3: era stato più facile sviluppare il 4-2-3-1”. La triade nevralgica disegnata sino al derby di Foggia con-stava di protagonisti come Bellocq e Labriola per chiudere la cerniera con gli inamovibili Marsili e Civilleri: “Bellocq era differente da Di Gennaro, il quale garantisce più palleggio, più tranquillità nello svolgimento tattico. Deve essere sfruttato nel modo giusto: può giocare sia da playmaker che da trequartista, basta alzarlo un po’ e cambia la manovra- ha commentato Laterza- Ci saranno momenti specifici della partita da gestire in maniera idonea. Il Catanzaro aggredisce alto, gioca nell’uno contro uno: anche con un solo passaggio, Di Gennaro ti può dare la possibilità di verticalizzare e saltare le due linee. Sarà im-portante ubicarlo inizialmente da play, poi optare per innalzare il baricentro e collocarlo dietro una o due punte”.

“Labriola ha trovato poco spazio nel 4-2-3-1: avrebbe potuto giocare solo sulla trequarti, ma Giovinco stava operando beneha puntualizzato- Il 4-3-3 è il modulo ideale per lui: da interno di centrocampo è un ragazzo che attacca lo spazio e salta l’avversario, arriva al tiro. Può rappresentare un’altra soluzione per noi, vista la stanchezza fisica e mentale da parte di qualche giocatore. Bisogna ri-spolverare qualche elemento, è pesante per tutti giocare ogni tre giorni”. Il Catanzaro viaggia con ritmo e sicurezza, ha recuperato terreno grazie anche ad interventi mirati nel mercato, ed il Taranto custodisce l’ambizione di riscattare il pesante passivo incassato all’andata: “Penso la formazione calabrese viva il suo miglior momento, perché ha inanellato diverse vittorie: l’avvento di Vivarini in panchina ha dispensato il piglio della grande squadra. Non perché il predecessore Calabro non fosse all’altezza, ma un ambiente carico di aspettative può essere destabilizzato da qualche pareggio di troppo- ha dichiarato mister Laterza-Tanti i giocatori importanti: oltre Vandeputte, aggiungerei Sounas, elemento di qualità che sta creando in squadra qualche sviluppo in più per la superiorità numerica sulla corsia destra, agendo negli spazi intermedi. Sul binario mancino, Vandeputte è giocatore di altra categoria: spacca la partita nell’uno contro uno. All’andata ci ha messo in grosse difficoltà: dobbiamo stare attenti nel contrasto, cercare di accorciare la distanza da lui”.

L’incarico di esterno destro in retroguardia sarà delicato: “Indipendentemente da chi si troverà di fronte, Vandeputte non concede riferimenti- catechizza il trainer rossoblu- Ha gamba, può avanzare dal binario, può convergere col piede opposto, fare male con un calcio ecceziona-le sia destro che sinistro. Bisogna inserire un terzino che abbia soprattutto la personalità di affrontarlo nell’uno contro uno, che sappia indovinare i tempi giusti di uscita, rapido per difendersi le spalle sul cambio gioco di Martinelli. Voglio mentalità nel giocare il duello, senza paura, anche abilità nell’attaccare lo spazio avversario nella metà campo, nel creare la superiorità numerica a favore, non sostando sempre in attesa”. Uno sguardo alla performance incompleta sancita a Vibo Valentia, contro l’ultima della classe: “Mi aspettavo un approccio più cattivo, determinato, anche la gestione del primo tempo con una maggiore pressione alla linea dei difensori avversari, cercando di verticalizzare di più- ha confidato mister Laterza- Tante volte siamo andati in orizzontale, abbiamo realizzato molto palleggio ma questa non è la nostra idea. Noi dobbiamo verticalizzare, attaccare gli spazi, avanzare nell’area di rigore opposta, cercando di giocare nella trequarti e creando superiorità numerica”.

Alessandra Carpino