Sotto sequestro oltre 100 dosi di coca e 7mila euro

Operazione antidroga: i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale hanno arrestato una trentenne tarantina e hanno denunciato in stato di libertà tre persone, tutte già note alle forze dell’drdine. I militari in borghese della casarma di viale Virgilio, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso la donna la quale aveva appena ceduto della cocaina ad un acquirente, probabilmente con il concorso di altre tre persone.

Nel corso dell’operazione gli investigatori dell’Arma hanno eseguito delle perquisizioni personali, domiciliari e veicolari ed hanno rinvenuto all’interno dell’autovettura in uso alla donna, 100 dosi di cocaina per un peso di 23 grammi, mentre, nella sua abitazione, ulteriori 20 grammi di droga e circa 300 euro in banconote di vario taglio. Nella disponibilità di uno delle altre tre persone hanno rinvenuto ulteriori 11 dosi di cocaina per un peso di circa 5 grammi,ed una somma di denaro di quasi 7.000 euro in banconote di vario taglio. Droga e soldi sono stati sequestrati e la sostanza stupefacente affidata al L.A.S.S. del Comando provinciale. La donna, al termine delle formalità di rito, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.