Appalti all’Arsenale, chieste le condanne

Richieste di condanna per i quattro imputati che hanno scelto l’abbreviato e richiesta di rinvio a giudizio per gli altri tredici che non hanno scelto riti alternativi. Ha concluso così la sua requisitoria il pubblico ministero Maurizio Carbone, nel procedimento sui presunti appalti pilotati all’Arsenale che si celebra davanti al gup del Tribunale di Taranto, Rita Romano.

