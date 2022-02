M5S ufficializza il sostegno alla candidatura di Melucci

Sarà ufficializzato in conferenza stampa il percorso propedeutico alla realizzazione di un fronte progressista che unisce M5S e le forze di centrosinistra, in vista della tornata elettorale di primavera che porterà al rinnovo del governo della città di Taranto. «Saranno definite le linee strategiche che porteranno al programma per la città, per giungere alla presentazione del “Contratto dei Cittadini” – si legge in una nota del Movimento 5 Stelle – dove si porrà al centro dell’azione amministrativa la continuità del progetto di riconversione “Cantiere Taranto”, già avviato dal governo Conte II, e del progetto “Ecosistema Taranto” dell’amministrazione Comunale uscente. I dettagli di questo nuovo percorso comune alla vigilia del voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in pro gramma il prossimo venerdì 25 febbraio 2022 alle 11.30, nel foyer del Teatro Orfeo, alla presenza del sindaco uscente Rinaldo Melucci e del Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, sen. Mario Turco».

Nei giorni scorsi, proprio il senatore tarantino aveva dichiarato: «Al fine di salvaguardare i cittadini e sostenere il raggiungimento dei nostri obiettivi politici sul territorio il Movimento 5 Stelle nei prossimi giorni convocherà un tavolo di lavoro prodromico alla sottoscrizione del “Contratto dei Cittadini”, in cui saranno definiti gli aspetti fondamentali dell’azione amministrativa che si andrà a realizzare. Tra questi – prosegue il parlamentare pentastellato – soprattutto il miglioramento della qualità della vita, le politiche giovanili, la riqualificazione urbana, la trasparenza amministrativa e la capacità di autonomia progettuale e d’investimento pubblico-privato, per rilanciare la riconversione economica, sociale e culturale del territorio. La continuità del progetto “Cantiere Taranto” sarà la nostra missione principale nel governare la città».