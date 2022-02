Incidente stradale sulla SS 7, tre feriti. Uno in codice rosso. Le foto

Un gravissimo incidente stradale intorno alle 19.30 di questa sera ha insanguinato le strade della domenica a Taranto. Per cause ancora tutte da accertare due auto si sono scontrate sulla SS 7 in direzione Grottaglie all’altezza del Cimitero.

Il bilancio è di tre feriti di cui uno in gravissime condizioni trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto i carabinieri che, dopo aver messo in sicurezza la circolazione, hanno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventualmente attribuirne la responsabilità.