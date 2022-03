Cocaina e ketamina nell’auto, scattano due arresti

Cocaina e ketamina in auto: arrestati due giovani. I carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Massafra, durante un mirato servizio antidroga hanno fatto cadere nella rete due 26enni residenti nella provincia di Bari. Rispondono di detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope finalizzata allo spaccio. Con la riapertura delle discoteche nello scorso weekend i controlli, finalizzati alla prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, si sono concentrati soprattutto sulle strade che vengono percorse da numerosi veicoli diretti verso i locali della provincia tarantina.

I carabinieri hanno proceduto al controllo di un mezzo con a bordo due giovani sospetti, i quali alla vista dei militari hanno mostrato particolare nervosismo. In effetti, durante la successiva perquisizione sono stati rinvenuti negli slip di uno dei due un pacchetto contenente 37 dosi di ketamina e 7 involucri di cocaina dal peso di circa 20 grammi. Sotto sequestro anch 640 euro, soldi ritenuti provento dell’attività illecita. Al termine degli accertamenti i due ventiseienni sono stati dichiarati in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope finalizzata allo spaccio, mentre la droga è stata sottoposta a sequestro in attesa dei risultati degli esami di laboratorio. I due giovani sono stati condotti presso le rispettive abitazioni dove dovranno rimanere ai “domiciliari” così come disposto dall’autorità giudiziaria tarantina.