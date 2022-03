Il Prefetto incontra i mitilicoltori

Una folta rappresentanza di mitilicoltori tarantini ha preso parte lunedì mattina alla manifestazione – indetta da Confcommercio Taranto ed Unicoop Taranto – finalizzata a portare all’attenzione delle istituzioni la problematica inerente il significativo aumento del canone per i titolari di concessioni demaniali marittime, a decorrere dal 1° gennaio 2022 del 7,95%, (come stabilito dal decreto legislativo n.500 del 14 dicembre 2021), per cui una concessione di 400 euro con il nuovo canone passa a 2700 euro. Una delegazione guidata dai rappresentanti di categoria Luciano Carriero (Confcommercio Taranto) e Mario Imperatrice (Unicoop Taranto) è stata ricevuta dal prefetto, Demetrio Martino.

«L’incontro – si legge in una nota delle organizzazioni di categoria – si è svolto in un clima di ascolto e di partecipata attenzione da parte del prefetto che si è impegnato a seguire direttamente la problematica e ad effettuare i necessari passaggi affinché l’assessore alle produzioni agroalimentari della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, sia adeguatamente investito della questione ed eventualmente si attivi di conseguenza un percorso di reperimento delle risorse di sostegno da destinare al settore. Come è noto, l’Ordinanza della Giunta regionale (n.532 del settembre 2018), recante ‘Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio diossina e Pcb nelle produzioni di mitili di Taranto’, ordina che entro il 28 febbraio di ogni anno sia effettuata la movimentazione del novellame dal I seno del Mar Piccolo. Pertanto – osservano da Confcommercio e Unicoop – i mitilicoltori sono obbligati ad effettuare il trasferimento del prodotto nel II seno del Mar Piccolo o in alternativa in Mar Grande.

Tale operazione comporta ulteriori investimenti per l’acquisizione e l’allestimento di nuovi specchi acquei. Impegno economico che incide sulla competitività delle imprese locali sul mercato dei mitili. A fronte di ciò Confcommercio Taranto e Unicoop Taranto chiedono misure ad hoc per gli operatori del Mar Piccolo di Taranto che favoriscano la produzione locale della ‘Cozza di Taranto’. Il prefetto ha convenuto sulla necessità di avviare un percorso di interlocuzione ‘approfondita’ con il commissario prefettizio del Comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio (che il 9 marzo prossimo incontrerà le organizzazioni di categoria), che conduca a non moltiplicare gli atti concessori quanto piuttosto riunisca in un unico titolo concessorio più specchi acquei, ciò al fine di evitare la duplicazione/triplicazione degli oneri. La proposta che verrà avanzata in sede comunale – hanno anticipato gli operatori- è che ad esempio una maglia produttiva di circa 20 mila mq nel primo seno, automaticamente veda l’assegnazione di 3 maglie produttive nel secondo seno, raggiungendo una superficie complessiva del titolo concessorio per ogni cooperativa pari ad 80 mila mq.

Il prefetto si è poi soffermato sulla necessità di una maggiore coesione tra i produttori, magari attraverso la costituzione di aggregazioni consortili, al fine di concentrare l’offerta mitilicola sulla produzione del Mar Piccolo, contraddistinta da un marchio di qualità, e al fine di destinare l’ecosistema Mar Piccolo alla esclusiva produzione locale della Cozza di Taranto, evitando contaminazioni con altro prodotto proveniente da altra zona di produzione».

MELUCCI: «PRONTI A SOSTENERLI ANCORA, PUNTIAMO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO»

«Conosciamo bene le rivendicazioni dei mitilicoltori, perché in questi ultimi anni siamo stati al loro fianco personalmente e come amministrazione comunale, per costruire percorsi alternativi e capaci di valorizzare ulteriormente una tra le produzioni maggiormente identitarie del territorio – afferma Rinaldo Melucci, candidato sindaco della coalizione “Ecosistema Taranto 2022” – Comprendiamo anche le difficoltà di far fronte agli aumenti, in una condizione così particolare come quella locale, segnata dagli effetti dell’inquinamento e da un mercato spesso vittima di fattori esterni, come l’inserimento di novellame straniero. Per questo siamo pronti a garantire il nostro sostegno agli operatori del settore, dichiarando già la nostra disponibilità a proseguire sulla strada della valorizzazione che abbiamo imboccato con loro. La definizione di un disciplinare di produzione con Slow Food, il lancio della sperimentazione delle retine biodegradabili, il lavoro compiuto sul Piano delle Coste e l’impegno a istituire un tavolo permanente per la mitilicoltura, sono tutte azioni concrete che hanno offerto al settore una prospettiva.

A queste, va aggiunta l’opera svolta in questi ultimi mesi dall’ex assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli, che ha spinto molti piccoli produttori ad aderire a cooperative esistenti per diluire i costi delle concessioni. Ci auguriamo che le istituzioni cui oggi si rivolgono i mitilicoltori sappiano cogliere gli appelli lanciati dagli operatori, come abbiamo fatto noi in questi anni. È una necessità, per un settore che rappresenta un altro pezzo della strategia di diversificazione produttiva che abbiamo immaginato per Taranto».

MUSILLO: «OCCORRERÀ STUDIARE UN PIANO DI RECUPERO DI QUESTA IMPORTANTE TRADIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA»

«Pensare al comparto mitilicoltura e pesca come un settore accessorio per l’economia tarantina è sbagliato per due ragioni. Primo perché dietro a quel segmento produttivo attualmente ci sono oltre 1300 addetti. Secondo perché pesca e mitilicoltura a Taranto sono una risposta eco-sostenibile ma anche un elemento identitario forte da difendere a tutti i costi». Lo afferma il candidato sindaco per la “Grande Coalizione per Taranto”, Walter Musillo. «Da troppo tempo questo settore, come tutta la città, paga l’insipienza della classe politico amministrativa locale, regionale e nazionale danneggiati come sono dall’immobilismo sul fronte delle bonifiche che riguardano l’area del Mar Piccolo (da sempre nursery per il novellame) , dalla lentezza sul piano delle concessioni demaniali marittime regolate dall’evanescente Piano delle Coste del Comune di Taranto, e dall’ultimo regalo del Governo nazionale che ha aumentato il canone per i titolari delle concessioni demaniali marittime del 7.95%.

Nel progetto di “ecosistema” locale ancora una volta si dà importanza ad operazioni di facciata e non di sostanza – continua Walter Musillo – considerato che come è accaduto per Vincenzo Fornaro e le sue greggi, anche in questo caso parliamo di persone, piccole imprese, offese per ben due volte: dal disastro ambientale, e da “misure restrittive” imposte dalla Regione Puglia che ordina la movimentazione del novellame dal Mar Piccolo al Mar Grande (Misure sanitarie per il rischio diossina e Pcb) senza considerare i costi di trasferimento e reimpianto che pesano sulle spalle di questi operatori». «Come amministrazione comunale occorrerà studiare un piano di recupero di questa importante tradizione economico-produttiva stando accanto agli operatori del settore e coinvolgendoli in un progetto di più ampia gittata che consenta agli stessi di muoversi in un ambito con regole certe, giusti indennizzi e stringenti tempi che riguardino il totale recupero del micro-cosmo del Mar Piccolo a cui dobbiamo anche gran parte della nostra storia. Il Comune di Taranto dovrà rivedere le sue priorità se stare dalla parte dei grandi investimenti che riguardano le società estere che “giocano” su grandi barche a vela miliardarie o tendere la mano all’asse portante, sociale, storica ed economica di questa città».