A Taranto tante iniziative per la pace

Diverse le iniziative di preghiera che sono state programmate in diocesi, a Taranto, per il ritorno della pace in Ucraina.

VEGLIA DI PREGHIERA DIOCESANA

La veglia diocesana di preghiera per la pace avrà luogo giovedì 3 alle ore 19.30 nella chiesa di Sant’Antonio, al Borgo, e sarà presieduta dall’arcivescovo mons. Filippo Santoro. “Uniamoci nella pace” è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’ufficio per il dialogo ecumenico e interreligioso e da quello per i problemi sociali e lavoro, giustizia e pace, custodia del Creato, in collaborazione con Pax Christi e Peacelink-Telematica per la pace; vi sono state invitate anche le comunità ortodossa valdese. “Proponiamo questa veglia alla luce dei tanti insegnamenti in tema di pace che ci vengono da papa Francesco, il quale ci invita per il Mercoledì delle Ceneri al digiuno e alla preghiera. Anche la nostra diocesi – spiega don Antonio Panico, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e lavoro – sente la guerra scoppiata in Ucraina come una tragedia che la tocca da vicino, non fosse altro che per la presenza sul territorio di tanti lavoratori e soprattutto lavoratrici di quella nazionalità. Insieme a due realtà associative quali Pax Christi e Peacelink, molto impegnate sul versante della pace, chiederemo fortemente l’intervento del Signore affinchè ammorbidisca il cuore di chi ha voluto questa guerra e lo induca a tornare al più presto sui suoi passi. Vogliamo sentirci ‘fratelli tutti’, come ribadisce spesso il Santo Padre, e vogliamo costruire ponti piuttosto che distruggerli, come sta accadendo ora in Ucraina.

Molto infine ci sarà da stimolo l’insegnamento di don Tonino Bello, a lungo presidente di Pax Christi, con il quale noi sacerdoti siamo cresciuti nel periodo di formazione in seminario, mai dimenticando soprattutto il suo viaggio in una Bosnia martoriata dalla guerra per sensibilizzare alla pace, proprio mentre affrontava il doloroso combattimento contro il tumore che qualche mese dopo lo avrebbe portato alla morte”.

“CENA PANE E ACQUA” PER LA PACE

Il Movimento Shalom Onlus – Sezione Puglia torna ad organizzare l’iniziativa quaresimale della “Cena a Pane e Acqua”: si terrà alle ore 19.30 del mercoledì delle Ceneri nella chiesa San Pasquale, al Borgo, dopo la santa messa delle ore 18.30. Vi parteciperà l’arcivescovo, mons. Filippo Santoro, che benedirà il pane e l’acqua, che condividerà con i presenti, pregando per la pace e in vicinanza ai poveri del mondo. Lucia Parente De Cataldis, responsabile del Movimento Shalom Onlus Sezione Puglia, spiega che quest’anno il Movimento Shalom dedica la “Cena a Pane e Acqua” alla pace in Ucraina, invitando soci, cittadini, associazioni, cristiani, laici ed appartenenti ad altre religioni ad unirsi e condividere l’iniziativa come momento comune di preghiera per tale finalità.

LE CENERI IN CONCATTEDRALE

L’arcivescovo mons. Filippo Santoro presiederà alle ore 18.30 in Concattedrale la solenne celebrazione delle Ceneri, preceduta da una liturgia stazionale. Alle ore 20, sempre in Concattedrale, la parrocchia invita a partecipare a una veglia di preghiera per la pace organizzata da tutte le realtà comunitarie.

MIGRANTES

Nella mattina del Mercoledì delle Ceneri, Migrantes diocesana invita, nella chiesa di San Francesco di Paola i lavoratori e le lavoratrici ucraine, unitamente a quelle russe e di tutte le altre nazionalità dell’Est Europa, a unirsi in preghiera silenziosa per la pace. La chiesa resterà ininterrottamente aperta per tutta la giornata.

IN SAN DOMENICO L’ESPOSIZIONE SOLENNE DEL CROCIFISSO

Don Emanuele Ferro, padre spirituale della confraternita del’Addolorata e San Domenico, invita tutti a partecipare stanotte nella chiesa di San Domenico a un momento di preghiera per la pace. Così riferisce: “In luogo della processione penitenziale della “forora”, che anche quest’anno non potremo vivere in forma esterna, vi invito ugualmente ad iniziare la Quaresima 2022 nella notte delle Sacre Ceneri. Allo scoccare della mezzanotte, nella giornata indetta da Papa Francesco perché in tutto il mondo si digiuni e si preghi per la pace, esporremo l’immagine del Crocifisso e, raccolti intorno a Lui, veglieremo perché cessi il rumore delle armi in Ucraina”. Il Mercoledì delle Ceneri, sempre in San Domenico, dopo la santa messa delle ore 18.30, con l’imposizione delle Ceneri, avranno inizio le “Quarantore” con la partecipazione dei confratelli in abito di rito che si alterneranno nell’adorazione eucaristica fino alla mezzanotte. Si riprenderà l’indomani, giovedì 3 marzo, alle ore 10 e si continuerà ininterrottamente fino alle ore 18 di venerdì 4 marzo. A conclusione, alle ore 18.30, la santa messa.

RACCOLTA VIVERI E MEDICINALI

Caritas e Migrantes diocesana, in collaborazione con la comunità ucraina e la parrocchia di San Pasquale, organizzano una raccolta di viveri e medicinali per il sostegno al popolo ucraino. La consegna potrà avvenire fino a domani, mercoledì 2 marzo nella medesima chiesa del Borgo dalle ore 9, 30 alle 11,30 e dalle ore 17,30 alle 19,30.Occorrono: bende sterili, bendaggi diversi e rigeneranti, Paracetamolo 500, collare cervicale, cоperte termiche, cibo a lunga scadenza, zuppe pronte, tonno in scatola, legumi in scatola, noodles istantanei (tipo Saikebon), parmigiano e grana sottovuoti, cioccolato fondente, miele in monoporzioni, latte condensato o in polvere, frutta secca, grissini, taralli, gallette di riso, sapone mani (liquido e saponetta), salviette umidificate, ovatta, spazzolino denti, gel per le mani (tipo amuchina), dentifricio, perossido di idrogeno, tè, caffè macinato, tamponi emostatici, lacci emostatici, polvere emostatica, bende occlusive, antinfiammatori, antidolorifici, siringhe, flebi, pomate per ustioni, teli porta feriti, tubi naso tracheali, Tachipirina, Oki, abbigliamento termico, indumenti sportivi uomo, calzatura uomo, calze di cotone caldo.

Angelo Diofano