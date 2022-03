Auto fuori strada finisce contro un muro: due persone in codice rosso. Le foto

Un’auto sbanda pericolosamente sul fondo scivoloso per la pioggia e finisce la sua corsa scavalcando il guard rail e sbattendo violentemente contro un muro di cinta di una abitazione.

E’ avvenuto questa sera, sabato 5 marzo, intorno alle 19.30 nei pressi del rondò Croce a poca distanza dal Cimitero di Taranto. Il bilancio è di due persone ferite, trasportate da un mezzo del 118 in ospedale in codice rosso. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare parecchio per riuscire ad estrarre i corpi dall’auto e consegnarli ai sanitari.

A determinare l’esatta dinamica dell’incidente saranno gli uomini della Polizia di Stato giunti sul posto in pochi minuti.