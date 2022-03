Spacciava droga nel suo circolo ricreativo

Nella serata di venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Castellaneta hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di droga.

A Castellaneta, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e quelli della Stazione di Laterza, hanno arrestato per illecita detenzione di sostanze psicotrope un 32enne, titolare di un circolo ricreativo. In particolare, a seguito di una perquisizione eseguita all’interno del locale, i carabinieri hanno rinvenuto, nascosti in una scatola di plastica vicino al bancone, tre involucri di cellophane contenenti sei grammi di marijuana e sessantadue grammi di hashish suddivisi in due pezzi, nonché 390 euro in contanti, ritenuto il provento dell’attività di spaccio.

Il presunto pusher è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, come disposto dalla Autorità Giudiziaria.