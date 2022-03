«Chiediamo scusa ai nostri tifosi»

Segnali inquietanti. Momento destabilizzante. Il Taranto spreca clamorosamente l’occasione dei quaranta minuti da recuperare contro la Vibonese, addirittura cadendo al cospetto dell’ultima in classifica, la quale non assaporava il gusto della vittoria da novembre. Certificato lo stato di emergenza nell’ambiente rossoblu: l’intervallo positivo contro il Foggia di Zeman era stato incoraggiante, ma non ha corretto la crisi di risultati e di mentalità insinuatasi nella compagine allenata da Giuseppe Laterza. Sconcertanti i numeri recenti: tre sconfitte delle quali due incamerate in trasferta contro formazioni relegate in fondo alla graduatoria, una distanza che si assottiglia pericolosamente dalla griglia play out, l’assenza di successi dall’inizio dell’anno solare che grava come un anatema, contraltare di un girone d’andata disputato in modo eccellente e proficuo.

Il percorso intriso di entusiasmo ed identità tattica da parte della neo promossa lodata ed applaudita sembra essere smarrito. Ieri pomeriggio, presso lo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, la squadra ionica non ha elargito certezze, ma scarse iniziative offensive, superficialità nel contenimento avversario ed un’inerzia complessiva a dispetto di una reazione inesistente. Al netto della precarietà degli effettivi in organico, le scelte titolari effettuate da mister Laterza sono quasi obbligate: l’impostazione è votata al 4-2-3-1, con la proiezione sulla trequarti centrale affidata a Di Gennaro, in sostituzione dello squalificato Giovinco. Ai lati del trittico agiscono Versienti e Santarpia, rispettivamente a destra ed a sinistra, mentre Saraniti opera come unico terminale offensivo di ruolo. Il binomio mediano recupera Civilleri, reduce da due gare consecutive in panchina a causa di dolori lombari; al suo fianco, capitan Marsili. La struttura della retroguardia registra solo un avvicendamento rispetto al derby coi satanelli, ovvero Benassai accanto a Granata, con Riccardi dirottato sull’esterno basso destro e Ferrara terzino sinistro.

La contesa, valevole per l’ottava giornata del girone di ritorno, riprende dal 51’, frangente in cui fu sospesa per nebbia lo scorso 15 febbraio: le prime battute appaiono equilibrate, con i padroni di casa rinvigoriti dal contributo di Davis Curiale, assente di lusso nella precedente esibizione, decisivo per l’esito finale. Non si percepisce un approccio da capitolazione da parte del Taranto, autore di due spunti interessanti tra il 58’ ed il 60’. Nel primo caso, Di Gennaro si incarica dell’esecuzione di un calcio d’angolo dalla sinistra, concesso dopo una conclusione di Saraniti deviata: il cross confezionato è preciso per la testa di Riccardi, il cui stacco però sorvola la traversa. Nel secondo, invece, Riccardi e Versienti si sovrappongono sulla corsia destra e mettono in mezzo un pallone che Santarpia non addomestica nel tentativo di una girata nel cuore dell’area. Al 62’ sono però i giovanissimi Spina e La Ragione a rendersi protagonisti di un’azione insidiosa, nata dal primo, attaccante, che resiste al placcaggio di Ferrara e serve il secondo, laterale vivace, la cui virata dal limite si spegne sul fondo. Il Taranto recrimina per un calcio di rigore non concesso al 66’ per un presunto fallo col braccio di un difensore sul colpo di testa effettuato da Saraniti, il quale raccoglie all’altezza del palo opposto un lungo suggerimento dal versante mancino. Repentino il capovolgimento di fronte, invece, con La Ragione che manovra con disinvoltura sulla sinistra sino alla linea di fondo, scaricando un assist teso che però attraversa indenne l’area. La Vibonese di Nevio Orlandi perviene al vantaggio al 69’: Polidori riconquista palla a metà campo e dialoga con La Ragione, il quale apre sulla corsia mancina per Golfo; quest’ultimo inventa il suggerimento per Curiale che, situato in solitudine sul secondo palo, insacca a botta sicura con l’esterno del piede destro. Il Taranto si disorienta, è evanescente e svuotato di ogni spirito di reattività. “Non mi aspettavo questa prestazione, sicuramente neanche i ragazzi.

Dobbiamo capire che è un momento importante della stagione e dobbiamo garantire tutti qualcosa in più: così facciamo davvero fatica- ha commentato Giuseppe Laterza a fine gara- Dopo il derby col Foggia, ci si aspettava di continuare con lo stesso atteggiamento, lo stesso piglio: questi 40’ contro la Vibonese rappresentavano un’opportunità per il nostro percorso, ormai non si può scherzare, ogni partita è importante. Abbiamo sbagliato in occasione del gol e poi non abbiamo avuto la reazione giusta”. “La voglia di vincere questa porzione di gara era tanta: i ragazzi erano determinati negli allenamenti, intendevano riprendere il cammino positivo. E’ l’obiettivo della squadra, dello staff tecnico e della società: i risultati non ci stanno aiutando. Dobbiamo riflettere, rialzare la testa e lavorare”. “Chiediamo scusa per la prestazione inaccettabile- ha dichiarato Davide Di Gennaro- Ho visto tante teste basse nello spogliatoio: ci ritroviamo invischiati in una situazione delicata e, per lottare per la salvezza, dobbiamo fornire prove assolutamente diverse”. “Le squadre sotto noi sono abituate a soffrire, a giocar male, a prendere punti. Fino a poco tempo fa, il Taranto non aveva questo tipo di problema. Occorre trasformare la mentalità: oggi non c’è niente da salvare- ha confidato- L’enigma è mentale, forse anche tecnico e fisico: eravamo incredibilmente vuoti e non dobbiamo accettarlo, o faremo fatica a salvarci. Chiediamo scusa ai tifosi”.

