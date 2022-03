Prezzi del carburante alle stelle, economia al collasso

Il caro-petrolio sta toccando livelli insostenibili per la nostra economia. Interi settori in ginocchio. Gli autotrasportatori sul piede di guerra: sono pronti a fermarsi. Gravi problemi per l’agricoltura a causa dell’aumento dei costi del gasolio agricolo. Allarme anche per l’edilizia, in sofferenza per le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Commercio in affanno: appello al commissario.

