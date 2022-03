Caro-carburante, autotrasportatori: siamo pronti a fermarci

Il costante e ormai insostenibile aumento del costo del carburante ha determinato una situazione ingestibile per le imprese dell’autotrasporto. «Dopo aver lanciato l’allarme per diverse settimane, adesso il tempo è scaduto».

CASARTIGIANI: «GLI AUTOTRASPORTATORI DI TARANTO NON GARANTIRANNO PIÙ I LORO SERVIZI DI TRASPORTO, GIÀ A PARTIRE DA LUNEDÌ 14 MARZO»

«La situazione peggiora di giorno in giorno, quello che raccogliamo a livello regionale dalle imprese dell’artigianato e maggiormente dal settore dell’autotrasporto sono dati allarmanti e che ci portano ad una crisi dell’imprese peggiore di quella dovuta dall’emergenza Covid – spiega il segretario provinciale di Casartigiani Taranto Stefano Castronuovo – Avevamo già fatto presente che l’aumento progressivo del costo del carburante avrebbe determinato gravi disagi. Ora la misura è colma. I nostri autotrasportatori adesso si fermano davvero, non per protesta ma perché economicamente non sono più nelle condizioni di circolare. Per loro è diventato antieconomico mettere in moto in mezzi. La categoria non si assumerà la responsabilità dei mancati rifornimenti della merce. Secondo il nostro punto di vista, occorre intervenire subito sulle accise, o con un taglio trasversale o con sistemi di sgravio». «Dopo l’incontro tra l’Unione delle associazioni nazionali dell’auto trasporto (Unatras) e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili presieduto dalla Viceministra Bellanova, il Governo si era impegnato in tempi brevissimi a fornire soluzioni più adeguate per consentire alle aziende di fronteggiare l’emergenza.

Purtroppo, al di là dello stanziamento degli 80 milioni per compensare parzialmente l’aumento dei costi di gestione delle imprese di autotrasporto, non ci sono stati apprezzabili passi in avanti. – fa sapere Unatras- La situazione è diventata drammatica. Continuando a tergiversare, il Governo si assume il rischio che nascano nuovamente iniziative spontanee di protesta, nonché la responsabilità di lasciare committenze senza rifornimenti. Il coordinamento unitario delle associazioni nazionali dell’autotrasporto, su deliberazione dei propri organi esecutivi, aveva anche chiarito dettagliatamente al vice Ministro Teresa Bellanova gli ambiti di intervento necessari sui quali è stato assicurato da parte del Governo l’impegno per tradurle in norme, che dovrebbero essere inserite in un decreto legge “infrastrutture” di prossima emanazione. Ai mancati segnali del Governo le imprese rispondono ora con una manifestazione nazionale, che si svolgerà sabato 19 marzo, alla quale aderisce anche Casartigiani Taranto. Le problematiche degli autotrasportatori sono comuni anche agli agricoltori della provincia di Taranto. A tal scopo, il segretario di Casartigiani nelle scorse ore ha voluto condividere con il Presidente di Confagricoltura Taranto Luca Lazzaro le difficoltà che vivono le imprese di entrambe le categorie». «Agricoltura e artigianato sono i settori più deboli del sistema economico, specialmente della nostra realtà territoriale – chiude Castronuovo – C’è però la ferma intenzione di collaborare per risolvere la crisi emergenziale, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico di lavoro per tentare di trovare soluzioni mirate. Nei prossimi giorni incontreremo anche altre associazioni di agricoltori per fare fronte comune».

UNATRAS: «CHI EFFETTUERÀ AZIONI DI PROTESTA PRIMA DEL 15 MARZO SE NE DOVRÀ ASSUMERE TUTTE LE RESPONSABILITÀ»

«La situazione delle imprese di autotrasporto è veramente drammatica ed è urgente un segnale immediato da parte del Governo. Il gasolio continua a crescere e molte imprese non riescono a trasferire l’incremento dei costi di gestione sulla committenza. Per questo, alcune di loro, stanno decidendo di tenere fermi i mezzi sino a quando le condizioni consentiranno di non viaggiare più in perdita. Confidiamo quindi nel prossimo incontro con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che si terrà martedì 15 marzo. Tutte le associazioni aderenti ad Unatras, oltre il 90 per cento delle imprese di autotrasporto italiane, valuteranno l’esito dell’incontro e solo allora decideranno se e quali iniziative attuare in aggiunta a quelle già previste per il 19 marzo. Stigmatizziamo pertanto qualsiasi iniziativa che dovesse essere messa in atto prima del 15 marzo, senza rispettare e/o in difformità delle modalità comunicate alla Commissione Garanzia Sciopero. Non solo sarebbe in violazione della legge ma potrebbe limitare la libertà di chi ha deciso di svolgere regolarmente la propria attività. Pertanto chi la volesse attuare se ne assumerebbe tutte le responsabilità. Per questo motivo, visti alcuni ambigui segnali che stanno arrivando, ci attiveremo per avviare tutte le azioni precauzionali per garantire la libera circolazione delle merci».

CONFARTIGIANATO: «LE NOSTRE RICHIESTE SONO CHIARE: SERVONO PER SOPRAVVIVERE»

«La posizione di Confartigianato Trasporti a livello nazionale è chiara ed inequivocabile – afferma Amedeo Genedani, Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti e di Unatras. Aspetteremo l’incontro con il Governo programmato per martedì 15 e poi decideremo quali iniziative intraprendere, in assoluta conformità con la linea stabilita da Unatras. Chiediamo – continua Genedani – un credito di imposta del 30% immediato sul gasolio ma soprattutto che si adotti la regola che vige per gli aerei, cioè che il maggior costo del gasolio sia ribaltato in fattura: è l’unico sistema per sopravvivere. Genedani fa notare che per rifornire un serbatoio di 600 litri di un camion occorrevano tre mesi fa 680 euro: oggi ne servono 1.250. Inoltre le imprese devono fare i conti con la scarsità di carburante in particolare per l’extrarete. Le nostre richieste sono chiare: servono per sopravvivere». «Le imprese stanno lavorando in forte perdita da molto tempo ormai – commenta Domenico D’Amico Presidente provinciale di Confartigianato – qualcuno ha già deciso di lasciare i mezzi fermi nei piazzali perché letteralmente non ce la fa a viaggiare a queste condizioni.

Noi – continua D’Amico – abbiamo deciso, con il senso di responsabilità che ci ha finora contraddistinto, di dare un’altra chance al Governo e attenderemo l’esito dell’incontro fissato per martedì prossimo prima di assumere decisioni più incisive. Nella malaugurata ipotesi in cui dovesse rendersi necessario un fermo, lo faremo in modo unitario insieme ai colleghi delle altre regioni, perché solo così potremo articolare una protesta realmente efficace che faccia comprendere, qualora ce ne fosse bisogno, che è l’autotrasporto che muove l’Italia. Sabato 19 marzo abbiamo fissato una grande assemblea di Confartigianato Trasporti in fiera del Levante durante la quale puntualizzeremo le richieste degli autotrasportatori pugliesi che trasmetteremo all’Unatras. Invito tutti i colleghi a prendervi parte: essere uniti e correttamente informati è essenziale per prendere le decisioni giuste in questo momento di così profonda difficoltà. Nel frattempo Unatras (unione composta da Confartigianato Trasporti, Fai, Unitai, Fita-Cna, Sna Casartigiani, Fiap e Assotir) che comprende circa il 90% dei trasportatori italiani, prende le distanze da chi intende assumere posizioni diverse prima del 15 marzo. Per le Associazioni che aderiscono a Unatras, le decisioni assunte coinvolgono tutto il territorio, anche quello tarantino».