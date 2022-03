Controlli a tappeto a Taranto, raffica di denunce

Raffica di denunce nei controlli a tappeto eseguiti, dalla Polizia di Stato, nel capoluogo jonico. Agenti della Sezione Volanti, del Commissariato Sezionale Borgo e della Divisione di Polizia Amministrativa, hanno posto la loro attenzione sia nel centro cittadino che nei quartieri periferici, con particolare riferimento anche al rispetto della vigente normativa anti- Covid. Sono stati ispezionati più di duecento esercizi commerciali, con particolare attenzione a bar, palestre, sale scommesse e luoghi d’incontro.

Circa 4200 le persone controllate, dodici sono state le sanzioni elevate ad altrettanti avventori sopresi all’interno dei locali senza il previsto green pass o per il mancato uso della mascherina protettiva. Sempre alta l’attenzione all’attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi: tre di questi, sorpresi a chiedere il consueto “caffe” agli automobilisti in sosta, sono stati denunciati in stato di libertà per la reiterazione del reato. Ben quindici sono state le persone denunciate in stato di libertà per la violazione della misura del Daspo Urbano al quale erano sottoposte. La gran parte di questi sono state rintracciate nei luoghi dove abitualmente, anche in un recente passato, esercitavano l’attività di parcheggiatore abusivo. Nella zona del porto mercantile e nei vicoli della Città Vecchia, altre quindici persone sono state identificate e denunciate per la violazione alla misura del Divieto di Ritorno nel capoluogo jonico.

Anche in questo caso la maggior parte delle persone segnalate all’autorità giudiziaria, tutte provenienti dai comuni della provincia jonica, era giunta presumibilmente in città per l’acquisto di dosi di sostanza stupefacente. Cinque persone, tra cui due donne, sono state denunciate in stato di libertà perché ritenute presunti responsabili di furti all’interno di esercizi commerciali del centro città ed in particolare in alcuni supermercati. Come si ricorderà altre due persone di origine africana, che avevano provato a rubare alimentari in un supermarket in via Falanto, ernao stati colti sul fatto ed arrestati per furto aggravato e resistenza ai danni dei polizotti delle Volanti. Altri sette giovani sono stati segnalati alle Prefetture competenti perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacenti. Infine gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale hanno notificato al titolare di un bar ubicato all’interno di un distributore di carburanti sito nel quartiere Paolo VI, il provvedimento, emesso dal Questore di Taranto, di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.