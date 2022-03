Medimex, ritorna a Taranto la musica live

Nel prossimo mese di giugno, la musica live del Medimex, l’evento principale dell’estate pugliese, tornerà a farsi sentire a Taranto. È stato il Commissario Straordinario del Comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio, con una nota, a “ritenere utile comunicare che per la realizzazione dell’impegnativo programma, per l’edizione 2022, è già all’opera la macchina organizzativa del Comune di Taranto che in sintonia con la Regione Puglia e con il Teatro Pubblico Pugliese, si sta adoperando per predisporre quanto di propria competenza, con professionalità e nei tempi stabiliti da programma”. Confermato, quindi, che “Medimex – International Festival & Music Conference si svolgerà a Taranto.

L’appuntamento è – dicono dal Comune – una importante occasione di ripresa e sostegno per le attività culturali ed economiche del territorio e non solo messe a dura prova dall’emergenza sanitaria. L’evento, di respiro nazionale, vedrà coinvolti il Museo Marta, il Teatro Fusco, il Castello Aragonese e la Rotonda del Lungomare di Taranto ed ha tutte le caratteristiche per essere un catalizzatore da un punto di vista culturale e turistico per il territorio Ionico, attraverso attività di workshop/laboratori, concerti, incontri d’autore, campus artistici, mostre. Tutte le attività – come sempre – saranno aperte alla cittadinanza diventando un momento di confronto e di crescita del territorio e della comunità tarantina”. A settembre già il presidente della Regione, Michele Emiliano, aveva confermato Taranto come sede dell’edizione 2022, quella del ritorno dei live: “Abbiamo fortemente voluto – le sue parole – che Taranto fosse la sua sede principale e continueremo in questa direzione. L’appuntamento è rinnovato a giugno 2022: ripartiamo da Taranto, come sempre sognando in grande e lavorando con infinita motivazione e determinazione”.

L’ultima edizione è stata una ‘versione ibrida’ con appuntamenti in streaming e in presenza: “Sono state 130 – così gli organizzatori in una nota – le ore di appuntamenti in streaming che sono state seguite in Italia, Regno Unito, Germania, Ucraina, Usa, Irlanda, Francia, Portogallo, Spagna e Cina. Oltre 1500 gli utenti iscritti alla piattaforma per partecipare alle attività professionali e scuole di musica, e oltre 20mila le visite uniche al sito web medimex. it”. Sui social network si sono registrate 80mila interazioni, 10mila menzioni, oltre 50mila account raggiunti e una copertura giornaliera di oltre 220mila utenti. Proprio su fb, il coordinatore artistico di Puglia Sounds, Cesare Veronico, ha sottolineato che “in questi anni abbiamo portato artisti del calibro dei Kraftwerk, Patti Smith e Liam Gallagher, abbiamo organizzato mostre al Museo Archeologico Nazionale di Tarantoportando il rock nel principale museo archeologico italiano, abbiamo dato nuova vita al Castello Aragonese attraverso imponenti video mapping e utilizzato i luoghi più belli della città per organizzare incontri, workshop, proiezioni e attività di formazione. Taranto è una città di una bellezza mozzafiato e merita di essere raccontata per tutto quello che ha da offrire, per la sua storia e per il suo presente. Ritengo che in questi anni siamo riusciti a raccontare una Taranto nuova, dando una prospettiva diversa”.

Le indiscrezioni danno la cantautrice americana St. Vincent (nella foto) come nome di punta dell’evento a giugno 2022: classe 1982, vero nome Anne Erin Clark, St. Vincent ha iniziato la sua carriera solista con l’album Marry Me del 2007, mentre con l’album intitolato semplicemente St. Vincent nel 2015 ha vinto il Grammy Award per il miglior disco di musica alternativa. Un altro Grammy – gli Oscar della musica – lo ha vinto nel 2019 con Masseduction, come migliore canzone rock. Il suo è un nome noto anche nel mondo del gossip, per il fidanzamento con la modella Cara Delevingne. “Il Medimex conferma il suo rapporto speciale con Taranto, un rapporto che negli anni abbiamo contribuito a consolidare” dice in una nota il candidato sindaco Rinaldo Melucci. “Parliamo di una tra le più importanti manifestazioni musicali che si tengono in Puglia, approdata nella nostra città nel 2018 e da allora saldamente legata alla programmazione che abbiamo prodotto durante il nostro mandato, anche nei difficili mesi della pandemia. Grazie all’intensa collaborazione con la Regione, grazie alla visione di Taranto come ‘città dei festival’, quelle condizioni che avevamo creato affinché Medimex diventasse un ‘nostro’ evento sono state confermate anche quest’anno. Non sarebbe stato possibile se la nostra amministrazione non avesse scommesso sulla vocazione culturale della città, se non avesse investito sulla sua immagine, se non avesse creduto nella sua capacità di essere teatro di grandi eventi internazionali. Questi sono i risultati che si ottengono coltivando un rapporto onesto con le istituzioni di ogni livello, come con la Regione. Chiunque dica il contrario, condanna Taranto alla marginalità”.