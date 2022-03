Scontro tra auto e pullman, muore 74enne

Scontro tra una macchina e un pullman: muore un settantaquattrenne. Il terribile incidente è avvenuto, nel pomeriggio di ieri, sulla litoranea jonico- salentina, tra Torre Ovo e Campomarino di Maruggio. Per cause che stanno accertando i carabinieri intervenuti sul posto si sono scontrati un autobus e una Fiat Panda. A perdere la vita l’uomo che era alla guida dell’autovettura. E’ deceduto praticamente sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto, come detto, i carabinieri della Stazione di Maruggio per effettuare i rilievi e stabilire le responsabilità.