Taranto, crisi infinita: anche l’Avellino corsaro allo Iacovone

Stato di emergenza e contestazione nell’epilogo. La prima di una stagione, quella del ritorno sui palcoscenici del professionismo, sviluppatasi in modo sorprendente nella sua prima porzione, danneggiata da una crisi di risultati che si procrastina da gennaio, da una triste involuzione identitaria e da una preoccupante ecatombe di calciatori in organico. E’ un Taranto falcidiato dalle defezioni quello che ha affrontato l’Avellino ieri pomeriggio, fra le mura amiche dello stadio “Iacovone”: nel turno infrasettimanale, valevole per la 13ma giornata di ritorno, i rossoblu hanno deposto le armi all’11’ del secondo tempo, trafitti per l’ennesima volta sulle dinamiche di una palla inattiva. In panchina si accomoda Giuseppe Lentini, vice allenatore che aveva già colloquiato con la stampa nella tradizionale conferenza della vigilia, sostituendo lo stratega Giuseppe Laterza vittima di una lombosciatalgia.

Abdicano dalla contesa sia Di Gennaro che Zullo, regolarmente convocati, così come Versienti, sofferente per un trauma all’adduttore. Come un sortilegio replicato ad un girone di distanza, Saraniti è costretto a cedere la maglia da titolare a Manneh, a causa di un problema alla schiena emerso durante la fase di riscaldamento. Un’emorragia di protagonisti che aggrava la precarietà sancita dalle squalifiche di Labriola e De Maria, dagli infortuni di Falcone e Guastamacchia, dalla lungodegenza di Barone e Diaby. La disposizione tattica è improntata necessariamente ad un 4-2-3-1, il quale consta di una retroguardia che registra il ritorno nel ruolo di terzino destro di Tomassini, con Riccardi dirottato al centro al fianco di Benassai e Ferrara sistemato sul versante mancino. Il tandem nevralgico è strutturato su Marsili e Civilleri, costretto a stringere i denti e scendere in campo con l’ausilio delle infiltrazioni. Il trittico dei trequartisti è appannaggio di Mastromonaco e Manneh esterni rispettivamente a destra e sinistra, Giovinco centrale ad ispirare Santarpia avanzato nell’incarico di prima punta. Privo dei sanzionati Tito ed Aloi, l’Avellino di Gautieri ripristina Kragl, affidandosi agli spunti di Carriero ed alla coppia offensiva formata da Kanoutè e Plescia, nello scacchiere versatile del 3-5-2.

Nel primo tempo sembra prevalere una sorta di patto di non belligeranza: i padroni di casa, in formazione sperimentale, praticamente inedita, si concentrano sulla fase di contenimento, non riuscendo ad indovinare la sinergia sui binari, né a rintracciare spunti creativi nella profondità. Una sorta di istinto di sopravvivenza, scevro di confusione, al cospetto del ragionamento soffice da parte degli avversari irpini: il ritmo è basso, l’omogeneità di manovra stentata. Gli ospiti provano a stuzzicare la porta difesa da Chiorra al 9’, con uno schema dalla bandierina che innesca il diagonale destro debole da parte di Kragl. La conclusione dalla distanza effettuata da Kanoutè è deviata in angolo: sulla prosecuzione, Plescia sferra senza eccessive pretese un rasoterra, destinato sul fondo. Insistono i campani al 21’ con Carriero, artefice di un diagonale su azione individuale dalla destra il quale termina a fil di palo. Successivamente, al 33’, Kanoutè si esibisce in una penetrazione ribattuta: la sfera è recuperata da Plescia che azzarda sul fondo. Mister Lentini scambia le posizioni di Santarpia, arretrato sull’esterno mancino della trequarti e Manneh, ideato come centravanti. Il pragmatismo è spasmodico ed inevitabile, non si registrano ispirazioni personali e salvifiche da parte di Giovinco, la collaborazione fra reparti è instabile. L’Avellino colpisce una traversa al 40’ con Rizzo, autore di lancio dalla destra; in protezione, Benassai rischia l’autorete.

La ripresa si inaugura con la prima, vera opportunità suggellata dal Taranto: l’intuizione di Santarpia direttamente dal vertice mancino dell’area, dopo l’assist in progressione da parte di Ferrara, è interessante e costringe l’estremo difensore Forte ad alzare la sfera sulla trasversale. All’8’st Ferrara insiste nuovamente sulla corsia di pertinenza per lo scambio corto fra Santarpia e Giovinco, il quale calibra un destro aereo, di poco fuori misura. E’ però l’Avellino a pervenire al vantaggio all’11’st: sulla concessione di un calcio d’angolo favorito da Tomassini, Kragl confeziona dalla bandierina sinistra un cross perfetto per la testa di Bove che, appostato nel cuore dell’area, supera la marcatura di Riccardi (il quale reclamerà l’intervento falloso) e sovrasta tutti, insaccando alle spalle di Chiorra. Nelle fila irpine, Gautieri inserisce Mastalli e Maniero rispettivamente per Carriero e Plescia al 17’, mentre gli ionici giocano la carta Pacilli per Mastromonaco al 19’. L’Avellino va vicino al raddoppio al 22’, quando Mignanelli avanza, filtrando su Manneh e serve proprio il neo entrato Mastalli, la cui incornata è schiacciata a fil di palo.

Marsili è costretto a chiedere la sostituzione per affaticamento al 23’: al suo posto, il giovane Cannavaro. Le trame svaniscono, la reazione è davvero tiepida e scomposta, fatta eccezione per la giocata individuale offerta da Giovinco al 32’: il fantasista converge a metà campo e scarica un destro pregevole, purtroppo fuori di poco. Anche Civilleri abbandona dolorante la gara al 35’ (Granata per lui). Cala il sipario: i cori di disapprovazione elargiti dalla curva accompagnano l’uscita dal campo di una squadra smarrita e delusa.

Alessandra Carpino