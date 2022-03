Minaccia i carabinieri con il coltello, preso

Resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di coltello a serramanico. Sono i reati per i quali i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Taranto hanno arrestato un cinquantasettenne già noto alle forze dell’ordine. I militari intervenuti in supporto ai loro colleghi della Stazione Taranto San Cataldo in via Gorizia, dove era stato fermato un 49enne della zona indiziato del furto di un telefonino cellulare, durante le fasi di identificazione, sono stati avvicinati dal cinquantasettenne il quale prendendo le difese dell’indiziato ha tentato di favorirne la fuga puntando un coltello a serramanico contro i carabinieri e minacciandoli di morte. Solo dopo prolungate trattative l’uomo è stato bloccato e disarmato. Tratto in arresto, su disposizione dell’autorità giudiziaria jonica è stato condotto in carcere . Il quarantanovenne, presunto autore del furto del telefonino cellulare, è stato invece denunciato a piede libero.