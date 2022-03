Spaccio di cocaina a conduzione familiare ai Tamburi

Spaccio a conduzione familiare nel quartiere Tamburi: arrestati padre e figlio. M.G. e C. G. rispettivamente di sessanta e quarantuno anni, sonofiniti nella rete tesa dai poliziotti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile. Gli agenti in borghese della Questrura da qualche giorno avevano messo sotto osservazione l’appartamento dove abitano i due arrestati, o al piano ammezzato di uno stabile del rione Tamburi. Dopo aver notato un continuo andirivieni di giovani, alcuni dei quali conosciuti come tossicodipendenti, i Falchi hanno ipotizzato che in quella casa ed in particolare ad opera del quarantunenne, già arrestato per spaccio nel luglio scorso, fosse stata avviata una attività di spaccio.

Come annotato nel corso delle tante ore di appostamento, gli acquirenti, dopo aver confabulato con un giovane che li attendeva sul marciapiede davanti allo stabile passavano in maniera rapida una banconota attraverso le feritoie della persiana di una finestra che affaccia sulla strada per ricevere qualche istante dopo un piccolo involucro. I poliziotti per aver conferma dei loro sospetti dopo aver assistito ad uno di questi episodi, hanno fermato il giovane che aveva appena consegnato la banconota, trovandolo in possesso di un dose preconfezionata di cocaina. Questa circostanza ha dato impulso agli investigatori per procedere ad una perquisizione nell’appartamento messo sotto controllo. Gli agenti si sono così presentati alla porta di quella casa ritenuta piazza di spaccio e, nonostante gli insistenti appelli ad aprire, sono riusciti ad entrarvi solo dopo alcuni minuti. La perquisizione ha consentito di rinvenire nella camera che affaccia proprio sulla strada una dose preconfezionata di cocaina identi ca a quella sequestrata poco prima al giovane tossicodipendente e di recuperare nelle tasche di padre e figlio circa 500 euro in banconote di vario taglio, alcune delle quali strappate per eliminare eventuali prove della loro attività illecita.

Al termine dell’operazione antidroga, i due fermati sono stati accompagnati negli uffici della Questura per tutte le incombenze di rito. Padre e figlio sono stati quindi dichiarati in arresto e condotti presso la casa circondariale. Un giovane complice che accompagnava gli acquirenti verso la finestra dove avveniva lo spaccio di droga è stato denunciato in stato di libertà. Padre e figlio, difesi dall’avvoocato Pasquale Blasi stamattina saranno interrogati dal gip